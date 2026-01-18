Slušaj vest

Najbolja srpska teniserka Olga Danilović izborila je plasman u drugo kolo Australijan opena, pošto je na startu turnira posle preokreta savladala sedmostruku Grend slem šampionku Venus Vilijams sa 2:1 u setovima (6:7, 6:3, 6:4).

Nakon pobede, Olga je rekla:

"Nije bilo lako. Kada smo izlazile na teren… Rekla sam pre meča da želim da… Ne da uživam, to je teško, ali ne dešava se svaki dan da igraš sa Venus. Bilo je nervoze, a posle sam sebi rekla da igram poen po poen. Bilo je zadovoljstvo igrati s legendom, srećna sam što sam uspela da pobedim," rekla je na terenu posle meča Olga.

Srpkinja je otkrila šta je sebi rekla u pauzi.

"Neću da kažem šta sam sve sebi rekla u pauzi posle prvog seta, haha. Pogledala sam se u ogledalo i rekla da volim sebe, da budem sebi prijatelj i da budem tu za sebe. Da igram uzdignute glave. Drugi set je bio dobar, u trećem nije na početku, ali podsećala sam sebe na to što sam rekla," prenosi publici ona.

Osvrnula se Olga i na navijače.

"Probala sam da ne gledam ka drugoj strani, već samo da gledam loptu i pomeram noge. Sjajna atmosfera, većina je navijala za nju, ali videla sam i mnogo srpskih zastava, volim kad naši navijači dolaze, to mi znače. Hvala vam svima!" na srpskom pozdravlja Olga svoje sunarodnike.

"Govorila sam sebi - pomeraj noge, pomeraj ruke. Servirala je neverovatno, probala sam da sačuvam mir i uspela sam!" zaključuje ona.