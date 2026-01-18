Slušaj vest

Britanski teniser Kameron Nori plasirao se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio 106. igrača sveta Francuza Benžamena Bonzija posle pet setova, 6:0, 6:7, 4:6, 6:3, 6:4.

On je šest puta oduzeo servis francuskom teniseru, koji je napravio dva brejka.

Detalji sa meča Danilović - Vilijams Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Nori će u drugom kolu igrati protiv Amerikanca Emilija Nave, koji je ranije danas pobedio Francuza Kirijana Žakea 6:2, 7:5, 6:7, 4:6, 7:6, posle tri sata i 31 minuta.

U drugom kolu je i Kazahstanac Aleksandar Bublik pobedom protiv Amerikanca Džensona Bruksbija 6:4, 6:4, 6:4.

Njegov protivnik biće Marton Fučovič iz Mađarske, koji je pobedio Argentinca Kamila Uga Karabeljija 7:6, 6:1, 6:2.

