Nori, 28. teniser sveta, pobedio je posle tri sata i 39 minuta.
NORI SE ŽESTOKO NAMUČIO, PA JEDVA POBEDIO BONZIJA! Kameron se plasirao u drugo kolo Australijan opena, Bublik preslišao Bruksbija!
Britanski teniser Kameron Nori plasirao se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio 106. igrača sveta Francuza Benžamena Bonzija posle pet setova, 6:0, 6:7, 4:6, 6:3, 6:4.
On je šest puta oduzeo servis francuskom teniseru, koji je napravio dva brejka.
Nori će u drugom kolu igrati protiv Amerikanca Emilija Nave, koji je ranije danas pobedio Francuza Kirijana Žakea 6:2, 7:5, 6:7, 4:6, 7:6, posle tri sata i 31 minuta.
U drugom kolu je i Kazahstanac Aleksandar Bublik pobedom protiv Amerikanca Džensona Bruksbija 6:4, 6:4, 6:4.
Njegov protivnik biće Marton Fučovič iz Mađarske, koji je pobedio Argentinca Kamila Uga Karabeljija 7:6, 6:1, 6:2.
