Slušaj vest

Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melbrunu, pošto je posle velikog preokreta pobedila 576. teniserku sveta Amerikanku Venus Vilijams posle tri seta 6:7, 6:3, 6:4.

Pogledajte foto galeriju sa ovog meča:

Detalji sa meča Danilović - Vilijams Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Danilović će u drugom kolu igrati protiv bolje iz duela Amerikanke Koko Gof i Kamile Rahimove iz Uzbekistana.

Ne propustiteTenisPRVE REČI OLGE DANILOVIĆ POSLE HEROJSKE POBEDE: Srpkinja otkrila kako je srušila sedmostruku Grend slem šampionku - ono što je sama sebi rekla će vas oduševiti!
Olga Danilović
TenisAUUU, LJUDI, KAKAV MEČ JE ODIGRALA OLGA! Srpkinja posle nestvarnog preokreta srušila sedmostruku Grend slem šampionku! Venus (45) ostala u neverici!
Olga Danilović
TenisOKRŠAJ KOJI SRBIJA SA NESTRPLJENJEM ČEKA: Olga napada sedmostruku Grend slem šampionku!
Olga Danilović
TenisOLGA DANILOVIĆ DOBILA PORUKU OD LEGENDARNE TENISERKE: "Sigurna sam..."
profimedia-1005264793.jpg

Olga Danilović vrisak zbog pobede protiv Venus Vilijams Izvor: Eurosport