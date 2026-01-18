Danilović, 68. teniserka sveta pobedila je Vilijams posle dva sata i 19 minuta.
ISTORIJSKA POBEDA SRPSKE TENISERKE! Olga Danilović savladala legendarnu Venus Vilijams, pogledajte foto galeriju sa ovog meča!
Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melbrunu, pošto je posle velikog preokreta pobedila 576. teniserku sveta Amerikanku Venus Vilijams posle tri seta 6:7, 6:3, 6:4.
Pogledajte foto galeriju sa ovog meča:
Detalji sa meča Danilović - Vilijams Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia
Danilović će u drugom kolu igrati protiv bolje iz duela Amerikanke Koko Gof i Kamile Rahimove iz Uzbekistana.
