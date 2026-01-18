Slušaj vest

Teniserke su u prvom setu napravile po jedan brejk i odigran je taj-brejk, koji je 45-godišnja Amerikanka dobila 7:5.

Danilović je u drugom setu zaigrala bolje, oduzela je servis Vilijams u drugom gemu, prednost brejka je sačuvala i izjednačila u meču. Vilijams je dobro počela treći set, koristila je svaku grešku protivnice i povela 4:0.

1/6 Vidi galeriju Detalji sa meča Danilović - Vilijams Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Srpska teniserka je posle toga napravila veliki preokret, osvojila je šest uzastopnih gemova i posle prve meč lopte plasirala se u drugo kolo.

Olga je trijumf obeležila onako kako je publika već navikla da vidi, najpre snažnim udarcem pesnice u grudi i gromoglasnim „Ideeemooo!“, što je odjeknuo arenom i praktično probudilo ceo Melburn.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Olga Danilović vrisak zbog pobede protiv Venus Vilijams Izvor: Eurosport