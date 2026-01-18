OLGIN VRISAK JE PROBUDIO CEO MELBURN - TAKO TO IZGLEDA KADA PRORADI SRPSKI INAT! Pogledajte kako je Srpkinja proslavila veliku pobedu! VIDEO
Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se danas u drugo kolo Australijan opena, pošto je posle velikog preokreta pobedila Venus Vilijams posle tri seta 6:7, 6:3, 6:4.
Teniserke su u prvom setu napravile po jedan brejk i odigran je taj-brejk, koji je 45-godišnja Amerikanka dobila 7:5.
Danilović je u drugom setu zaigrala bolje, oduzela je servis Vilijams u drugom gemu, prednost brejka je sačuvala i izjednačila u meču. Vilijams je dobro počela treći set, koristila je svaku grešku protivnice i povela 4:0.
Srpska teniserka je posle toga napravila veliki preokret, osvojila je šest uzastopnih gemova i posle prve meč lopte plasirala se u drugo kolo.
Olga je trijumf obeležila onako kako je publika već navikla da vidi, najpre snažnim udarcem pesnice u grudi i gromoglasnim „Ideeemooo!“, što je odjeknuo arenom i praktično probudilo ceo Melburn.
Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:
Danilović će u drugom kolu igrati protiv bolje iz duela Amerikanke Koko Gof i Kamile Rahimove iz Uzbekistana.