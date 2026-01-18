Prvi teniser sveta pobedio je posle dva sata i pet minuta.
SAMO JE U DRUGOM SETU BILO GUSTO! Volton je uspeo da oznoji Alkaraza, ali ne više od toga... Karlos se plasirao u drugo kolo Australijan opena!
Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio 79. igrača sveta Australijanca Adama Voltona posle tri seta, 6:3, 7:6, 6:2.
On je u osmom gemu napravio brejk, koji mu je bio dovoljan za osvajanje prvog seta.
Volton je u četvrtom gemu drugog seta oduzeo servis Alkarazu i poveo 3:1. Španac je odmah u narednom gemu vratio brejk, posle čega su teniseri osvajali gemove na svoje servise pa je odigran taj-brejk, koji je Alkaraz dobio 7:2.
Karlos Alkaraz na konferenciji za medije pred početak Australijan opena Foto: Vince CALIGIURI / AFP / Profimedia
U trećem setu Alkaraz je u šestom i osmom gemu oduzeo servis Voltonu i posle druge meč lopte plasirao se u drugo kolo.
Njegov protivnik biće Janik Hanfman iz Nemačke, koji je ranije danas pobedio Amerikanca Zakarija Svajdu 7:5, 4:6, 6:4, 7:6.
