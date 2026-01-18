Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Sve što smo videli u meču 24-godišnje Olge Danilović i 45 – godišnje sedmostruke Grend Slem šampionke Venus Vilijams bilo je teško za procesirati, gde um ne veruje očima – a još manje rezultatu. Gubiti 4:0 u odlučujućem setu bez bilo kakve igre – a da je Olga prethodno osvojila drugi set sa 6:3 je za mnoge bilo iskustvo skoro bez presedana - iz potpunih krajnosti. Ono što je usledilo je anuliralo sve emotivne impulse – Olgina četiri glatko osvojena povratnička gema, a onda totalna drama sa šest spašenih gem lopti i trećom iskorišćenom prilikom za brejk... Dobro je, gotovo je – i svakako će biti nezaboravno na duge staze, ali na ovom turniru ovaj meč treba što pre emotivno i mentalno - potisnuti...

Šta joj je prolazilo kroz glavu na 0:4 u trećem setu?

„Nisam mnogo razmišljala, nisam imala šta da izgubim i govorila sam sebi da igram poen po poen i – to je to. Teško je to postići, da ne razmišljam o bilo čemu drugom, ali to je bio jedini način – i uspela sam“, odgovara Olga na pitanje koje bi posle ovakvog meča svakome bilo prvo...

Šta je Olga pomislila kada je saznala da igra protiv Venus Vilijams?

„Na svakom slemu je tu mogućnost da igraš s nekim od najboljih. Jesam bila malo nervozna pre izlaska na teren, privilegija je to što sam ga delila sa takvom legendom. Znala sam da će igrati dobro, takve legende se nikada ne smeju otpisati“, ističe ona, i dodaje: „Važno je pobediti takvu legendu, ali to na stranu, mislim da može da mi pomogne to kako sam se nosila sa situacijom na terenu. Uvek moraš da veruješ u sebe – ne samo na terenu, već i u životu. Pokazala sam da sam sposobna za velike stvari, ali i da moram da budem prijateljski nastrojena prema sebi.“

Tribine su takođe odigrale zanimljivu ulogu u ovom meču...

„Publika je više bila uz nju, ali drago mi je da sam videla mnogo srpskih zastava i mojih zemljaka. To mi je uvek drago da vidim, ali moram da budem koncentrisana“, napominje naša teniserka, dodavši da ne planira da joj karijera u profesionalnom tenisu bude dužine njene večerašnje protivnice.

Šta je bio plan igre za ovakav redak meč u karijeri jedne teniserke, da li je to možda predstavljalo neko dodatno opterećenje – i gde su nestale teniske osnove kada je bilo potrebno konsolidovati igru?

„Nije lako igrati protiv nje, u kom dobu bila. Ljudi ne shvataju, možda zaboravljaju da je višestruka Grend Slem šampionka i legenda sporta. Nijedan turnir joj ne bi dao vajld kard da nije sposobna da pobedi nekoga. Jačina njenih udaraca, njenog servisa je velika. Ne daje mnogo ritma, odmah te napadne, a ja sam se malo povukla, što nisam smela da činim“, otkriva nam Olga.

„Dala sam joj prostora da prodiše na terenu i diktira tok igre. Plan je bio da pokušam da otvaram teren, da serviram dobro, ali ona je servirala izuzetno; nisam mogla da lebdim i predvidim gde će da odservira, vezivala je i po tri asa", zaključuje Danilovićeva, srećna pobednica ove teniske drame bez naslova.