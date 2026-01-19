Slušaj vest

Posle Olge Danilović još jedan srpski predstavnik uspeo je da izbori plasman u drugu rundu Australijan opena.

Reč je o mladom Hamadu Međedoviću, koji je prethodne noći ostvario svoj debitantski trijumf na prvom Grend slemu u sezoni.

Hamad je posle tri sata igre savladao borbenog Argentinca Marijana Navonea sa 3:1 u setovima (6:2, 6:7, 6:4, 6:2).

Prvo kolo Australijan opena, Hamad Međedović Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

Sjajno je otvorio meč Međedović, osvojio je dominantno prvi set (6:2) i dominirao u većem delu drugog, a onda je doživeo veliki pad. U samoj završnici seta (5:3) ispustio je prednost brejka, pa Navone nakon taj-brejka stiže do izjednačenja.

Bio je Argentinac bolji i na startu trećeg seta, ali je Hamad sredinom seta ponovo pronašao svoju igru. Posle velike borbe osvojio je set i ponovo došao do prednosti 2:1.

U četvrtom setu viđena je potpuna dominacija Srbina, koji je na kraju apsolutno zasluženo stigao do prvog trijumfa na Ozi openu.

U drugom kolu Međedovića čeka pravi pakao, pošto će mu rival biti prošlogodišnji četvrtfinalista i ljubimac domaće publike Aleks de Minor. Taj meč igraće se u sredu na nekom od većih stadiona.

