Australijan Open je danas objavio da će se i treći član “velike trojke” pojaviti na terenima Melburn Parka ove godine.

Glavni sponzor turnira priređuje posebni program pod nazivom “Noć legendi” povodom 25-godišnjice saradnje sa AO, u kome će učestvovati dvostruki osvajač Rafael Nadal, bivša svetska broj 1 i osvačačica trofeja “Dafni Akhurst” Ešli Barti i jedan od najvećih tenisera u kolicima svih vremena Dilan Alkot – pre početka finalnog meča muškog singla.

Navijači će imati retku priliku da čuju legende tenisa uživo, uz muzički program DJ-eva, interaktivne aktivnosti za fanove i priliku da osvoje brojne nagrade i ulaznice za finale u muškoj konkurenciji – uz jedinstvenu foto-sesiju sa Rafaelom Nadalom.

Osvajač 22 Grend slem titule, Nadal je priredio neke od najupečatljivijih trenutaka u istoriji turnira, među kojima se izdvaja najduže finale u istoriji Grend Slem turnira (5 sati 53 minuta) sa Novakom Đokovićem 2012., pobeda nad Federerom 2009. i epska pobeda u pet setova nad Danilom Medvedevim u finalu 2022. godine – jedna od najvećih preokreta u istoriji Grend slemova.

Nadal će se prvi put pojaviti pred publikom u Melburnu u svojstvu legende Australijan opena, pričajući o svojim iskustvima i nasleđu na ovom turniru.

Nasleđe Eš Barti na Australijan openu zapečaćeno je 2022. godine, kada je postala prva Australijanka posle 44 godine koja je osvojila titulu u singlu na Melburn Parku – uspeh koji od tada nije ponovljen do današnjih dana.

Dilan Alkot je jedan od najuspešnijih tenisera u kolicima u istoriji Australijan opena, sa osvojenim brojnim titulama u singlu i dublu na Melburn Parku, kao i ključnom ulogom u podizanju vidljivosti i značaja tenisa u kolicima na globalnom nivou.

Kurir sport/Vuk Brajović