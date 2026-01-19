Slušaj vest

Američka teniserka Koko Gof plasirala se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedila Uzbekistanku Kamilu Rahimovu sa 6:2, 6:3.

Gof će u narednom kolu igrati protiv srpske teniserke Olge Danilović koja je na startu turnira eliminisala Amerikanku Venus Vilijams.

Detalji sa meča Danilović - Vilijams

"Nema mnogo levorukih igračica na turu, ali Olga je sjajna, pobedila je neke vrhunske teniserke. Biće to težak meč", rekla je treća teniserka sveta posle pobede.

Koko Gof

U drugo kolo Australijan opena prošla je i četvrta na WTA listi, Amerikanka Amanda Anisimova koja je bila bolja od švajcarske teniserke Simone Valtert sa 6:3, 6:2, kao i šesta igračica sveta Amerikanka Džesika Pegula koja je slavila protiv Ruskinje Anastasije Zaharove sa 6:2, 6:1.

Amerikanka Sofija Kenin, pobednica Australijan opena 2020, nastavila je svoj loš niz u Melburnu pošto je izgubila od sunarodnice Pejton Sterns 6:3, 6:2 i tako završila takmičenje u prvom kolu petu godinu zaredom. Prvu prepreku u Melburnu su danas preskočile, između ostalih, i Čehinja Karolia Muhova, Poljakinja Magdalena Frenh, Amerikanka An Li, Australijanka Storm Hanter, Hrvatica Petra Marčinko i danska teniserka Klara Tauson.

