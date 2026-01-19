Slušaj vest

Najbolja srpska teniserka Olga Danilović iznela je svoja očekivanja pred drugo kolo Australijan opena.

Olga nije imala sreće na žrebu, pa već u drugoj rundi ide na jednu od najboljih teniserki sveta - Amerikanku Koko Gof.

Pred još jedan meč protiv Top 10 teniserke u njenoj karijeri, pitali smo Olgu Danilović da nam kaže da li je bilo nekih promena u njenom timu?

„Ne, svi su tu koji su bili sa mnom i pre. Glavnog trenera Pepa Klaveta dobro poznajete, uz mene je tri i više godina, kao i fizioterapeut.“

Da li je sve u redu sa zdravljem, telom?

„Iskreno, osećala sam bolove u leđima na turniru u Hobartu i ovde, ali igrala sam i sa mnogo većim bolovima pre – pa mi to realno nije problem. Koleno je takođe u dobrom stanju“, umiruje nas Olga.

1/6 Vidi galeriju Detalji sa meča Danilović - Vilijams Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Kako bi mogla da izgleda taktička priprema za meč protiv Koko Gof?

„Neću da otkrivam taktiku, to ću sačuvati za sebe. Ipak, igrati protiv vrhunskih igračica je ono za šta radimo tokom cele godine. Mislim da mogu da igram bez pritiska, da igram svoju igru. Najbitnije je da se okrenem sebi. Pokušavam da ne razmišljam o drugima, da ne razmišljam „šta ako“, već da uradim šta je do mene i da blokiram druge stvari. Ona je Grend Slem šampionka, ima iskustva u svim mogućim situacijama, i moraću da joj pariram u tome“, ističe Olga pred ovu veliku šansu i izazov.

Kurir sport/Vuk Brajović