Senzacija u Melburnu! Sedmi nosilac i osmi teniser sveta, Feliks Ože-Alijasim završio je učešće na Australijan openu već nakon prve runde.

Kanađanin je zbog problema sa grčevima predao meč portugalskom teniseru Nunu Boržešu pri rezultatu 3:6, 6:4, 6:4 u korist protivnika.

S obizrom da se radi o teniseru koji je jedan od najboljih na turneji upravo na ovoj vrsti podloge, šok poznavalaca tenisa ovim ishodom je još veći. Ove godine Australija uopšte nije bila srećna za Feliksa, gde se zbog fizičke nelagode povukao i sa Junajted Kupa…

I, onda, šta se desilo?

“Na početku trećeg seta su počeli da me muče grčevi. Da, postalo je veoma teško biti konkurentan na ovom nivou. Pokušao sam da odigram još jedan set, ali danas jednostavno nije bilo moguće dalje se takmičiti”, rezigniran je finalista poslednjeg Mastersa u Parizu

Da li je to bilo zbog vrućine, vlage, dehidratacije ili nekog drugog fizičkog razloga?

“Trenutno nemam sve odgovore. Trudim se da budem veoma profesionalan u svemu što radim, da se dobro pripremim. Volim ovaj sport i volim da igram, tako da pokušavam da uradim sve što je u mojoj kontroli kako bih bio spreman. Sve ovo još teže doživljavam jer - da sam bio svestan da nisam bio spreman ili da nisam radio sve kako treba – onda bih trebao da budem iskren prema sebi. Ali čak i kada sam potpuno iskren prema sebi, ne mogu u potpunosti da pronađem razloge zašto se ovo dešava. Ranije mi se to nije dešavalo, tako da ću morati da otkrijem zbog čega je sada tako”, neutešan je Ože-Alijasim.

Kada ste poslednji put imali probleme sa grčevima na jednom turniru? Teško je setiti se – pitaju mediji…

“Da, ni ja se ne sećam - a pogotovo da se desilo ovako rano, na početku turnira. Bilo je problema protiv Sinera na Ju Es Openu, ali je to bilo polufinale, treći set…Ali ovako rano na turniru, ovako rano u meču — ne mogu da se setim da mi se to ikada desilo u životu”, ističe on.

“Mislim da je sve počelo u trećem setu, ali ponekad je teško tačno se setiti, jer mi se učinilo prilikom skoka na servis da nešto nije u redu. Sada mi je sećanje malo maglovito da li je to bio kraj drugog ili početak trećeg seta, ali – negde u tom periodu. Nisam paničio, mislio sam da je u pitanju samo jedan loš pokret ili jedan skok koji nije bio dobar. Ali kada sam počeo da se krećem levo-desno, da sprintam – grč se javljao svaki put, i onda mi je postalo jasno…” dodaje Feliks.

Razgovarali ste sa fizioterapeutom na kraju trećeg seta, koje probleme ste naveli? Nastavili ste da igrate, a zatim vrlo brzo i odustali. Šta je stajalo iza te odluke?

“Da, znate, nije mi prvi put. Jednostavno sam znao da to ne ide u dobrom pravcu. Ne volim da budem na terenu u takvom stanju. Želim da budem na terenu dok pobeđujem. Želim da budem na terenu dok se borim sa protivnikom. Ne želim da samo stojim tamo, kao vreća za udaranje. Zato nije imalo smisla ostati duže na terenu, i toliko – ovoga puta”, zaključuje Ože-Alijasim.

Kurir sport/Vuk Brajović