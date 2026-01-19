Slušaj vest

Autor najvećeg iznenađenja prvog dana prvog kola Australijan Opena bio je student psihologije sa Univerziteta Kolumbija Majkl Ženg, koji je u pet dramatičnih setova izbacio jednog od najboljih tenisera među sunarodnicima – Sebastijena Kordu (6-4, 6-4, 3-6, 6-7, 6-3).

Ovo je bio i debi na Grend Slemovima za mladića koji obitava u studentskom domu u Njujorku, pa je medije interesovalo kako se oseća posle ovakve senzacije?

"Zaista sam srećan što sam prošao ovaj meč. Definitivno nije bilo lako izvući žreb protiv sunarodnika Amerikanca i bivšeg top-20 igrača, Sebastijana Korde. Zadovoljan sam nivoom igre danas. Izašao sam na teren veoma dobro, poveo sa 2:0 u setovima. Trudio sam se da ostanem fokusiran i da zadržim taj nivo.On je zatim u završnici trećeg i četvrtog seta servirao veoma dobro. Ja sam samo pokušavao da se ponovo skoncentrišem, jer mi je ovo bio prvi meč u pet setova u životu. Ostao sam fokusiran, pokušavao da držim svoj servis i nastavim dalje. Presrećan sam što sam uspeo da završim meč i plasiram se u naredno kolo!"

Šta si naučio o sebi, fizički i mentalno, posebno imajući u vidu da si vodio sa dva seta i morao da pronađeš sebe u petom, a ipak izvučeš pobedu?

"Mislim da sam u četvrtom setu počeo malo da osećam umor u nogama, naročito na servisu, ali sam onda u petom setu osetio drugi nalet energije. Iskreno, sada osećam se bolje nego što sam mislio da hoću, ali sam siguran da ću sutra biti malo ukočen. Pokušaću da se maksimalno posvetim oporavku kod fizioterapeuta, uradim sve što mogu u naredna dva dana i spremim za meč drugog kola", prenosi nam on.

Da li si ikada ranije igrao više od tri seta u singlu, na treningu ili bilo gde?

"Ne mislim da sam ikada igrao više od tri seta. Na Floridi, u pripremama za Australijan open, igrali smo format tri dobijena seta, ali sam izgubio u dva seta, tako da nisam imao priliku da igram pet", smeje se ovaj simpatični momak, čije ime malo podseća na legendarnog američko-azijskog teniskog velikana Majkla Čenga.

Možeš li da uporediš igranje, recimo pre šest nedelja ili dva meseca, na NCAA turniru sa ovim sada, pred ovom publikom i u ovom kompleksu, i kako si, praktično bez problema, prešao sa jednog nivoa na drugi?

"Mislim da su me NCAA takmičenja definitivno pripremila za ovakve trenutke. Kada igraš za koledž, igraš za nešto veće od sebe. Imaš mnogo ljudi koji te podržavaju. Želiš da pobediš za sebe, ali i za svoju školu. Zapravo, bio nervozniji pred finale NCAA nego pred ovaj meč, što je iznenađujuće (smeh.). To potvrđuje da je koledž tenis pravi put ka profesionalnom tenisu. Ima mnogo momaka koji su koledž-igrači, pa i ovde; i Britanac Feri je danas pobedio u prvom kolu, i to Kobolija, 20.nocioca. Ima mnogo igrača koji počinju da dostižu sledeći nivo i mislim da je koledž tenis zaista pravi put. Današnja pobeda to, po mom mišljenju, takođe dokazuje i odlično me je pripremilo za današnji dan i za nervozu, i za fizički aspekt, i za sve ostalo", naglašava on.

Da li si se nasmejao kada su navijači skandirali tvoje ime ljudi koji verovatno, bez uvrede, jutros kada su se probudili nisu ni čuli za tebe? Odjednom čuješ "Ajmo, Majkle".

"Atmosfera je, iskreno, bila neverovatna. Nisam očekivao da će biti toliko navijača. Mislim da je stadion bio skoro pun. To mi je dalo energiju u petom setu, kada sam, čini mi se, podigao nivo igre. Navijači su počeli da luduju i dali su mi taj dodatni podstrek da uspem da privedem meč kraju".

Kakav je tvoj trenutni status kada je reč o koledžu, nagradnom fondu i prelasku u profesionalce? Još si na koledžu, zar ne? I dalje imaš pravo nastupa?

"Da, definitivno. Imam još jedan semestar na Kolumbiji koji planiram da završim. Tako da, kada se moj nastup ovde završi, vraćam se na fakultet. Razgovaraću sa našim glavnim trenerom i pokušaću da saznam kakva je situacija sa primanjem novca iz nagradnog fonda Australijan Opena — da li smem da ga uzmem ili ne. Time ću se pozabaviti posle turnira", slatke muke iznosi Ženg, i nastavlja:

"Čuo sam glasine da smem da ga uzmem jer mi je ovo poslednje proleće kao student, ali želim da proverim sve kako ne bih ugrozio pravo nastupa. Ne želim da upadnem u probleme. Pričaću sa Hauijem, našim glavnim trenerom, i videti šta je moguće".

Da li može da predvidi neku situaciju posle koje bi odluka da nastavi studije bila teža?

"Znate, ako bih pobedio Karlosa Alkaraza u trećem kolu, onda bih možda razmislio o prelasku u profesionalce!", zaključuje duhovito ovaj sjajan momak.

