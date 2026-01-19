Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Iako rezultat to ne sugeriše, treća nositeljka turnira u ženskom singlu Koko Gof (SAD) imala je stanovite probleme sa igrom u meču protiv Uzbekistanke Rahimove (6-2, 6-3).

“Srećna sam zbog današnje pobede, jer uopšte nije lako igrati protiv Kamile u prvom kolu Slema. Ona će vam vratiti skoro sve što stigne na njen deo terena, teško je nadigrati je. Mislim da ona i Džesika Pegula igraju “najravnije” na turneji. Bilo je puno izazovnih momenata, ali sam prošla dalje – i to je najvažnije”, prenosi nam Gof.

Bilo je puno neiskorišćenih brejk-lopti, a da pritom vaš servis nije baš bio na nivou. Videli smo I nekoliko duplih grešaka. Šta se tu dešavalo?

“Mislim da je to bio slučaj u prvom setu, pre svega. Imala sam samo jednu duplu servis-grešku u drugom. Mučile smo se na suncu, znala sam da će to predstavljati problem. Ipak, kad sam uspela da “preživim” svoj prvi servis gem – servis se sredio. Izbrisala sam ga iz glave, i to je bilo dovoljno za sve što je usledilo”, ocenjuje Amerikanka.

Naredno kolo nam donosi meč protiv Olge Danilović, prvi u njihovim karijerama – u vezi čega Koko kaže:

„Mislim da je Olga sjajna igračica. Ima dobre rezultate ovde. Sećam se da je pobedila Džes prošle godine, a imala je i dobar meč sinoć sa Venus Vilijams. Biće to težak meč. Veoma je talentovana teniserka, i u načelu se radujem tim duelima. Ne igram često protiv levorukih igračica. Mislim da, ako ostanem pri svojoj igri, mogu da dođem do pobede”, ocenjuje svoje šanse u meču protiv naše Olge Gof.

