NOVAK JE SPREMAN! Poslednje pripreme pred okršaj sa Špancem: Đoković odradio zagrevanje na Rod Lejver areni, pa poslao poruku navijačima!
Spreman je Novak za okršaj sa Špancem.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković odradio je poslednje pripreme pred okršaj sa španskim teniserom Pedrom Martinezom u prvom kolu Australijan opena.
Iskoristio je Nole "rupu" u programu na "Rod Lejver areni" i izašao na teren najvećeg stadiona u Melburnu kako bi sa Borisom Bošnjakovićem i Daliborom Sirolom odradio zagrevanje.
Trening je pratilo nekoliko stotina oduševljenih navijača, koji su pomno pratili poslednji trening Srbina pred meč.
Nakon istezanja razmenjivao je udarce sa sparing partnerom i za razliku od prethodnih treninga nije tražio pomoć fizioterapeuta - delovao je potpuno spremno za meč.
Na kraju treninga navijači su ga pozdravili gromoglasnim aplauzom, a on se okrenuo prema njima i uz osmeh na licu podigao palac u vis, jasno stavljajući do znanja da je spreman da trijumfalno započne pohod na 25. Grend slem titulu.
Meč Đoković - Martinez startuje oko 10.45 po našem vremenu.