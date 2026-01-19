Slušaj vest

Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo danas da se plasira u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je izgubio od Švajcarca Stana Vavrinke sa 7:5, 3:6, 4:6, 6:7(4).

Meč Đerea i Vavrinke, 92. i 139. igrača sveta, trajao je tri sata i 23 minuta.

Vavrinka savladao Srbina na startu Australijan opena. Foto: William WEST / AFP / Profimedia, Sydney Low/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Đere je dobio prvi set pošto je odlučujući brejk napravio u 11. gemu, ali je Vavrinka potom osvojio naredna dva seta. U i drugom i trećem setu, 40-godišnjem Švajcarcu je bio dovoljan samo jedan brejk.

Teniseri su u četvrtom setu razmenili po brejk, pa je taj deo igre odlučen u taj-brejku koji je na kraju pripao Vavrinki sa 7:4.

Vavrinka će u drugom kolu Australijan opena igrati protiv pobednika meča Jirži Lehečka - Artur Gea.

Kurir sport/Beta

