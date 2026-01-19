Slušaj vest

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas pobedio Holanđanina Jespera De Jonga sa 7:5, 6:2, 7:6(2).

Medvedev je tako poboljšao svoj skor na 6:0 na početku godine, pošto je sezonu započeo osvajanjem trofeja u Brizbejnu. On je protiv De Jonga iskoristio sedam od 13 brejk lopti Koliko je imao.

“Mislim da sam generalno igrao prilično dobro, ali je bilo delova meča u kojima sam mogao da budem bolji, posebno na servisu”, otvara razgovor sa medijima Rus, i nastavlja: “Teren mi se činio onako, ni previše spor, ni previše brz. On je tip igrača koji voli, pomalo kao i ja, da vraća loptu iz teških pozicija. To ponekad nije lako. Najvažnije je pobediti u tri seta, i radujem se narednoj prilici da podignem nivo svoje igre.”

Ože-Alijasim se povukao zbog grčeva, a i Medvedev je imao slične probleme tokom karijere. Kakvi su uslovi za igru bili danas?

“Ja sam se osećao dobro. Završnica meča je bila malo teška, ali sam osećao da se moj protivnik dosta muči. Imao sam dobre pripreme pred sezonu, mnogo sam radio na fizičkom, ali naravno i na mentalnom planu. Ponekad imam problem sa grčevima, a danas to nije bio slučaj - što je dobro. Osećao sam se dobro i to je najvažnije”, prenosi nam on.

Dosta se pričalo na ovom turniru među igračima o visini nagradnog fonda. Da li smatraš da je nagradni novac adekvatan u odnosu na prihode koje Tennis Australia ostvaruje od Australijan opena?

“Mislim da je došlo do velikog povećanja, što je naravno sjajno. Ono što je dobro jeste to što sada svi članovi timova igrača iz top 10 imaju predstavnika koji razgovara sa Grend slemovima. Kao i u svakom drugom sportu, najvažniji je procenat prihoda. Novac jeste veliki, da se ne lažemo — tenis donosi dosta para, ali procenat u odnosu na ukupne prihode je ono što je ključno.

Ne znam ni da li je javno poznato koliki je tačno taj procenat za nas kada je u pitanju nagradni fond. To bi trebalo da bude uporedivo sa drugim sportovima. Zato prepuštam našim timovima da se time bave. Nadam se da će to dovesti do veće transparentnosti između Grend slemova i igrača, jer će to, po mom mišljenju, svima koristiti”, ističe Medvedev.

Da li je novi aspekt njegove igre – nastojati da se skrate poeni?

“To pitanje samo dobijao često i u Brizbejnu, gde su uslovi bili još brži, pa je bilo lakše igrati agresivnije. Kada sam igrao svoj najbolji tenis, kada sam bio broj 1, 2 ili 3 na svetu, uvek sam bio smatran defanzivnim igračem, jer znam da zadržim loptu u terenu i mogu da igram razmene od 40 udaraca. Ali onda igram protiv nekoga poput Rubljova, Feliksa, jakih udarača, i kada sam u najboljoj formi, izađem sa meča i kažem: „Dobro, ja sam udario 40 vinera, oni 20.“ Pa se zapitam - ko je tu zapravo defanzivan?

Kada igram dobro, ja sam agresivan, posebno na servisu. Na riternu, s obzirom na moju poziciju, teže je biti agresivan, ali kada odigram dobro - nastojim da uđem u teren. To je ono što sam ove godine radio dobro. Kada igram dobro, ja sam takav igrač. Ako ljudi kažu da delujem agresivnije nego prošle godine — to je sjajno, jer prošle godine nisam osećao svoju igru, i tada izgleda kao da sam previše defanzivan, što ne želim. Drago mi je da sada imam drugačiji osećaj”, kaže on.

Prošle godine stvari nisu išle najbolje, i delovalo je da si frustriran na terenu. Ipak, na konferencijama nisi delovao previše zabrinuto. Gledajući unazad, da li si bio zabrinutiji nego što si pokazivao? Kako pronalaziš taj optimizam?

“To je teško pitanje. Generalno, van terena pokušavam da budem optimističniji nego na terenu. To je jednostavno moj način, kao i kod mnogih tenisera – ali svi različito demonstriramo našu frustraciju. Mnogo tenisera je negativno na terenu: promašiš forhend i kažeš „Bože, forhend mi ne ide“, a vodiš 6:3, 5:3 – a to sam činio i ja. Prošla godina je bila teška, i zbog toga sam sproveo dosta dugačke pripreme. Osećam se sjajno sa novim timom i ne vraćam se previše u prošlost. Ono što se desilo, desilo se. To je deo karijere i života. Završio sam godinu oko 12. ili 13. mesta, što je, iskreno, za mnoge igrače odlično”, ističe Danil, i nastavlja:

“Naravno da nisam bio srećan. To je bila prva godina posle možda sedam ili osam da nisam bio u Torinu. Nije bilo ni katastrofalno, a kraj godine je bio bolji nego njen veći deo. Napravio sam veliki napor da budem pozitivniji na terenu. Za sada mi ide dobro, ali nikada nisam neko ko kaže „e, sad je to zauvek“. Ne znamo šta dolazi, ali trudim se da budem pozitivan na terenu, kao što sam i u životu!”

Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia, Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia, Sydney Low / Zuma Press / Profimedia

Koliko su problemi prošle godine bili povezani sa tim što se telo nije osećalo najbolje? Da li si tokom priprema radio na „resetovanju“ i pripremi za ovu sezonu, koja je počela prilično dobro?

“Mislim da je to bilo više mentalno i teniski. U tenisu se nisam osećao dobro u određenim trenucima, a mentalno to nije lako, jer se pitaš: „Zašto mi bekhend po dijagonali ne ide? Zašto mi servis ne ide?“ Tada i fizički počneš da se osećaš lošije, jer se mentalno više stegneš, postaneš napetiji tokom mečeva. Zato je mentalni deo težak. Ali opet, srećan sam sa svojim timom i kondicionim trenerom. Napravili smo veliki iskorak tokom priprema. Pošto su to novi ljudi, rad je drugačiji — nisam bio naviknut na ovakav način rada poslednjih deset godina. Rad sa Žilom i Erikom je bio sjajan, ali sada je drugačije i oseća se kao svež vazduh. Fizički se osećam odlično na terenu.”

Da li misliš da igrači rangirani od 3. do, recimo, 15. mesta igraju na sličnom nivou i da svako može da pobedi svakoga? I šta je potrebno da bi ta grupa izazvala Janika i Karlosa?

“Janik i Karlos - to je težak zadatak. Oni jednostavno igraju bolji tenis od ostalih. Ali važno je reći da u tenisu svako može da pobedi svakoga u jednom meču. Nije mi problem da kažem da ako igramo 20 mečeva protiv Karlosa i Janika, recimo po 10 sa svakim, verovatno ću mnogo izgubiti, ali ću u svakom dati maksimum da pobedim. Od tih 10 mečeva možeš da dobiješ nekoliko, neću da licitiram sa brojevima. Oni mogu imati loš dan. Pobedio sam obojicu na Grend slemovima, na različitim turnirima. Za mene je važno da budem konstantan. Prošle godine nisam bio, gubio sam rano i nisam ni dolazio do prilike da igram protiv njih, jer su oni uglavnom bili u završnicama”, ocenjuje Medvedev, i ističe:

“Za mene je važno da igram dobro, da stignem do četvrtfinala ili polufinala, i onda ću rado prihvatiti taj izazov. Oni su trenutno dva najbolja igrača na svetu. Verovatno ih niko ne može konstantno ugroziti, ali u jednom meču — uvek mogu da izgube. Čak ste i juče videli taj-brejk. Mali korak, ali svako može da ih pobedi u jednom danu.”

Da li si ti tip igrača koji pamti stotine mečeva iz karijere ili sve brišeš?

“Ne, mnogo toga pamtim. Naravno, neke zaboraviš. Mislim da imam dobro pamćenje. Mogu da se sretnem sa nekim i da kažem: „Aha, znam te iz juniora, igrali smo tu i tu.“ A nekad mi neko kaže: „Igrali smo tamo i tamo“, a ja nemam pojma. Imam dobro pamćenje i volim da se prisećam mečeva, ali isto tako volim da razmišljam o sledećem meču i o sadašnjem trenutku”, zaključuje ruski broj 1.

Ruski teniser će u narednom kolu igrati protiv Francuza Kantana Alisa, koji je na startu turnira bio bolji od Čileanca Alehandra Tabila sa 6:2, 6:2, 7:6.

Kurir sport/Vuk Brajović