Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Dominantna je u teniskom smislu bila prva nositeljka turnira u ženskom singlu – prva igračica sveta Arina Sabalenka u meču protiv Francuskinje Rakotomange Radžaone (6-4, 6-1), ali i posebno aktraktivnog imidža naglašenog nošenjem detalja nove kolekcije nakita čija je ambasadorka od nedavno. Beloruskinja se u kratkim crtama osvrnula na uspešnu uvertiru na Rod Lejver Areni…

“Veoma sam srećna što sam prošla ovaj meč. Mislim da nisam počela na najbolji način, mučila se da pronađem ritam. Ali onda sam u poslednja dva gema prvog seta pronašla ritam, uspela da uđem u teren i zaigram malo bolji tenis”, kaže nam Arina.

Imali ste čak 22 izlaska na mrežu. Da li je to broj koji možemo da očekujemo i ubuduće?

“Volim da budem nepredvidiva”, uz osmeh komentariše ona, dodavši da je time htela i da fascinira Rodžera Federera koji je posmatrao ovaj meč na Lejveru. “Definitivno sam radila na servisu i izlasku na mrežu. Veoma sam srećna što sam to mogla da primenim na meču. Znate, na treningu je jedno, ali biti dovoljno hrabra da to radiš na meču je nešto sasvim drugo. Zaista sam ponosna što mogu da prikažem ovakav tenis”, dodaje ona.

Da li je traženje ritma vezano za nastup protiv protivnice koju ne poznaje više nego zbog prvog nastupa na turniru?

“Prvi meč je - prvi meč, i pokušavaš da shvatiš gde se nalaziš. Tu je i protivnica protiv koje nikada nisam igrala, nisam baš gledala njene mečeve ranije i nekako mi je bila van fokusa – tako da nisam znala mnogo o njoj. Mučila sam se da pronađem ritam njenih udaraca. Srećna sam što sam uspela da se snađem i da dođem do pobede u

dva seta”, prenosi nam Sabalenka.

“Mislim da nije bila u pitanju njena igra generalno, već servis, koji mi je bio pomalo nezgodan. Nije bio previše snažan, niti previše brz. Pokušavala sam da pronađem savršenu poziciju za ritern. Takođe, lopte su “letele” na sve strane, a ona je dobro servirala na ciljane tačke. Ma, bilo je tu više stvari, ali kad sam pred kraj seta osetila da moram da uđem u teren i da pokušam da izvršim što veći pritisak na nju – to je zaista dobro funkcionisalo.”

“Igru stalno treba unapređivati, inovirati – a to daje novu dimenziju odgovoru na izazov konsistentnosti. Veoma sam ponosna što smo kroz godine toliko učinili da unapredim svoju igru, i ponosna sam na ovo ostvarenje sa mojim timom”, zaključuje ona.

Pao je i selfi sa Rodžerom i Rodom Lejverom…

“Naravno, ja sam veliki obožavalac, celo vreme tokom meča sam sebi govorila da ne smem da gledam u tom pravcu! (smeh) Da njih dvojica posmatraju moj meč – nisam mogla da poželim ni u snu. Htela sam da odigram i “tviner” (između nogu) kao on, ali - dobro – neka ostane za sledeći put”, najavljuje sjajna Sabalenka.

