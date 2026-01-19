Slušaj vest

Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo danas da se plasira u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je izgubio od švajcarskog veterana Stana Vavrinke sa 7:5, 3:6, 4:6, 6:7(4).

Ako se uzme u obzir da je popularni “Stenimal” (40) dobio posebnu pozivnicu organizatora u poslednji čas, za dostojanstven oproštaj od melburnške publike, ovaj poraz ima razočaravajuću dimenziju, ali je bilo jasno da nešto nije bilo u redu sa našim teniserom, što razgovor sa njim i otkriva…

“Fizički sam bio u boljoj formi pre... Definitivno nisam na svom najvišem nivou. Težak meč, smatram da je igrao prilično dobro. Mučio sam se sa nekoliko stvari. Bilo je tesno, ali mi Sten nije davao mnogo šansi, dok je svoje prilike dobro koristio. Bio je bolji danas”, kratko rezimira u odgovoru za strane medije Đere.

Da li je publika odigrala važnu ulogu u ovom meču?

“Očekivalo se da će publika biti na njegovoj strani, i to mi nije stvaralo neki preterani pritisak. Verovatno je on upotrebio tu energiju, ali to je više pitanje za njega nego za mene”, dodaje Laslo, ističući da je on jedan od velikana ovog sporta. “Nivo mu je pao u odnosu na ono što je bio pre deset godina, ali to je očekivano i normalno. I dalje je sposoban da igra na visokom nivou. Ide mu dobro, i dalje igra dobro!”

Da li bi ovaj meč imao drugačiji ishod da je igran bilo gde drugde, bilo kog drugog dana…?

“Nema poente da pametujem šta bi bilo kad bi bilo... Ipak je on osvajač ovog turnira, ovog Grend Slema. Dobro poznaje uslove, mnogo bolje od mene, ovde je osvojio prvi Slem i vezuju ga lepe uspomene i pozitivne emocije za ovaj turnir. Da li je to igralo ulogu – ne znam. Odigrao je dobar meč. Igrali smo pre malo više od godinu dana u Beogradu, doduše u dvorani, i ja sam igrao drugačije, ali tada mi je davao mnogo više nego danas. Mnogo je manje grešio…”, ističe Đere.

Glavni razlog za nedostatke u današnjoj igri vezuje se za – nezalečenu povredu još od prošle godine…

“Fizički se nisam osećao najbolje posle set i po. U četvrtom setu sam čak i bio malo bolje, kada je pala temperatura. Pregurao sam tada tu mrtvu tačku. Imam iskustva s time, nije mi prvi Slem, ali dva seta sam se fizički mučio. Smeta mi još malo prošlogodišnja povreda noge, najviše na servisu. Odradio sam četiri nedelje priprema bez jačih bolova. Posle Hong Konga sam išao u Oklend, hteo sam da igram tamo, ali mi se tamo stanje pogoršalo. Odradio sam magnetnu rezonancu, poslednja tri snimka pokazuju da je sve u redu, ali i dalje imam problem posle većih napora. Probaću da ustanovim zašto se to dešava”, otkriva nam naš teniser.

Da li ga onda prati strah od povrede i koliko je trenutno daleko od

svog maksimuma?

“Najviše mi smeta kada treba na servisu da odskočim s leve noge. To kompenzujem time što niže bacam lopticu i ne idem nisko u kolenima kao što inače idem. Tu gubim i snagu prvog servisa, ali i procenat ubačenih. Čak mi je i drugi servis sporiji, išlo je 130-140 km/č, što je za 10-15 km/č sporije nego inače. Servis mi je negde na 80 posto. Kretanje levo-desno je OK, a kada treba da krenem napred – na mrežu ili na drop šot – tu isto imam problem.

Rekao bih da sam igrački za 30 posto ispod svog standard, i moraću zato sada da potražim stručnjaka za ovu povredu. Nema smisla da odigram meč-dva, pa za treći već da ne budem spreman. Kada bih to rešio brzo, relativno brzo bih se vratio da fizički budem na nivou. Zbog ovoga moram da doziram i treninge i opterećenje, mada na pripremama jesam trenirao tri do pet sati svaki dan... U boljoj sam formi nego u finišu prošle godine, ali nedostaju mi mečevi protiv dobrih igrača da steknem opet i turnirsku kondiciju”, naglašava Đere.

Laslo neće nastupiti za Dejvis Kup reprezentaciju Srbije protiv Čilea, u Santijagu u kome je uzeo svoj drugi ATP trofej – ali razlozi za to su krajnje opravdani iz ugla njegove aktuelne pozicije na ATP rang listi i obaveza i prilika koji se vezuju za naredne nastupe koje je planirao…

“Prošle godine sam se povredio u Torontu, od jula sam odigrao sedam turnira - i to nije ličilo ni na šta. Na neki način - na to ni ne računam. Ako bih igrao Dejvis kup, izgubio bih dve turnirske nedelje. U Buenos Ajresu sam u kvalifikacijama, i tu nedelju bih izgubio, a branim 350 bodova u tom periodu…”, iznosi nam ove detalje Laslo, i znajući šta turniri znače svakom profesionalnom teniseru u sličnoj situaciji – treba ga u potpunosti razumeti.

