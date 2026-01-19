Ako savlada Pedra Martineza, Novak Đoković će u drugom kolu Australijan opena igrati sa Frančeskom Maestrelijem
AO
NOVAK SAZNAO IME POTENCIJALNOG RIVALA U DRUGOM KOLU AUSTRALIJAN OPENA! Đokovića čeka anonimni Italijan!
Slušaj vest
Novak Đoković u prvom kolu Australijan opena igra protiv Španca Pedra Martineza, a ukoliko ga prođe, u drugoj rundi čeka ga anonimni Italijan Frančesko Maesteli.
Novak Đoković na meču protiv Frensisa Tijafoa Foto: JOEL CARRETT/AAP
Vidi galeriju
Maestreli je posle velike borbe i pet setova dobio Francuza Atmanea na startu Australijan opena, a po setovima je bilo 6:4, 3:6, 6:7, 6:1, 6:1.
Italijan je plasman u glavni žreb obezbedio kroz kvalifikacije, a samo učešće u prvom kolu mu je najbolji rezultat na ovom grend slemu u čitavoj karijeri.
Đoković i Maestreli se do sada nikada nisu sastajali, a jasno je da će Novak biti favorit u meču protiv 141. igrača planete, ako prođe prvu rundu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši