Norveški teniser Kasper Rud rekao je da će napustiti takmičenje na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu, čim njegova supruga počne da se porađa.

Njegova supruga Marija je u odmakloj trudnoći, a Rud joj je zahvalio što ga je pustila da igra u Melburnu.

"Moram da zahvalim Mariji što me je uopšte pustila. Ona je kod kuće, odmara se i priprema. Osim kada igram meč, zvono na telefonu je stalno uključeno, u svako doba dana, za svaki slučaj. Život je više od samog tenisa, ali biću ovde koliko god mogu i dokle god mi Marija dozvoli", rekao je Rud, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Rud je godinama putovao na turnire sa porodicom, a njegov otac Krstijan je njegov trener.

"Ono što sigurno znam je da ako sve prođe dobro, sledeći put kada odem iz kuće, tu će biti još jedna osoba. Ona će biti veoma mala, ali biće tamo i nadam se da ću nju i suprugu Mariju voditi na turnire i da ćemo biti srećna porodica koja putuje", naveo je Rud.

"Više ovo ne radim samo za sebe. Imam još nekog za koga mogu da igram", dodao je on.

Rud će u drugom kolu prvog grend slem turnira u sezoni igrati protiv Španca Haumea Munara.

(Beta)