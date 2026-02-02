Slušaj vest

Rumunska teniska legenda i nekada najbolji igrač sveta Ilija Nastase (79) odrekao se ćerke Šarlot, i ona je danas beskućnica.

Slavni Rumun tvrdi da ga ne zanimaju njeni problemi.

Ilija Nastase bio je najbolji igrač sveta tokom sedamdesetih godina prošlog veka, a osvojio je Rolan Garos i US Open, dok je dva puta poražen u finalu Vimbldona.

Tokom i nakon igračke karijere postao je multimilioner, a novac je investirao i u odgoj četvoro dece. No, s 35-godišnjom Šarlot Nastase više nema nikakav kontakt i ona je postala beskućnica u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kako prenosi rumunski Digisport, Šarlot živi na ulici u SAD-u i putem društvenih mreža moli prijatelje za hranu i sklonište. Bivši Grend slem šampion raskinuo je kontakt sa ćerkom nakon što je počela da objavljuje fotografije i sadržaj za odrasle na platformi OnlyFans 2021. godine.

Kaže da joj želi dobro zdravlje, ali da ga ćerka više ne zanima. Dodao je i da je ozbiljan novac uložio u njen odgoj i obrazovanje.

"Želim joj dobro zdravlje, ali je molim da prestane s ovim skandalima. Ona ide svojim putem. Pomogao sam joj kad joj je bilo potrebno, platio sam školarinu skoro pola miliona evra. Ona je sada u SAD-u, a ja sam u Rumuniji, više me nije briga. Svako ima svoj život", rekao je nešto ranije Nastase o svojoj ćerki.

Nastase je vladao ATP rang-listama 1973. i 1974. godine. U Međunarodnoj teniskoj kući slavnih nalazi se od 1991. godine. Osvojio je US Open 1972. i Frenč Open 1973. godine, te tri Grend slem titule u parovima i dve titule u mešovitim parovima.

No, bio je poznat i po brojnim skandalima, poput komentara o trudnoći Serene Vilijams ili neprimerenog ponašanja na Fed kupu 2017. godine, kada je kao kapiten rumunske reprezentacije isključen s klupe.