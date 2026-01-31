Slušaj vest

Gabrijela Sabatini je bila poput trkačkog konja punog snage, koji izleti iz starta i juri napred, ali ubrzo shvati da konkurencija lako može nadoknaditi jer deli isti talenat.

Kao i mnoge njene vršnjakinje iz kasnih 1980-ih i sredine 1990-ih, Sabatini je tenis počela da igra sa samo šest godina.

Sa 8 je već osvajala turnire, a 1983. godine, sa 13 godina, postala je najmlađa pobednica prestižnog Orange Bowl turnira, koji okuplja najbolje mlade igrače sveta. Sledeće godine bila je broj jedan na juniorskoj svetskoj listi.

Profesionalna karijera u Sjedinjenim Američkim Državama

Sa samo 13 godina, Sabatini je napustila Argentinu i otišla u SAD da trenira za profesionalnu karijeru punu potencijala. Njeni udarci su bili besprekorno razvijeni: moćan forhend sa topspinom i elegantan jednoručni bekend koji je mogao da postigne poen sa bilo koje tačke osnovne linije.

Sabatini je igrala uglavnom sa osnovne linije, udarci su joj bili toliko snažni i precizni da retko kada je morala da ide na mrežu. Njeni udarci su bili čvrsti i teški za vraćanje, a protivnici su često bili primorani da ostanu na liniji dok je ona kontrolisala tempo meča.

Poznata je po tome što je odmah na početku meča bacala protivnice u defanzivu, što je iscrpljivalo rivale – kao što su osetile Zina Garison, Manuela Maleeva i Pam Šriver kada ih je kao 14-godišnjakinja eliminisala na Hilton Head turniru 1985. i stigla do finala protiv Chris Evert.

Prvi veliki uspeh: Francuski Open 1985

Sabatini je svoj prvi značajan uspeh postigla na French Openu 1985., kada je kao 14-godišnja 14. nosilac stigla do polufinala, postavši tada najmlađa polufinalistkinja u istoriji Roland Garrosa. Tamo je poražena od buduće šampionke Kris Evert, 6-4, 6-1.

U eri prepuno impresivnih igračica, Sabatini je ipak uspela da stvori svoj trag, postigavši pre svojih 20 godina polufinale na sva četiri Grand Slam turnira, što nijedna argentinska teniserka pre nje nije ostvarila.

Uspon i rivalstva sa najboljima

Sabatini je osvojila 27 singl titula, od čega 8 pre prvog finala na Grand Slamu – US Open 1988. Posebno su zapaženi bili njeni dueli sa Štefi Graf, koju je pobedila prvi put u 12 pokušaja na turniru u Boca Ratonu 1988. godine. Graf će tokom karijere ostati njena najveća rivalka, ali i partnerka u dublu.

Na US Openu 1988., Sabatini je kao 5. nosilac stigla do finala nakon pobede nad Zina Garrison u polufinalu. Protiv Štefi Graf u finalu odigrala je fantastično, ali je Graf preokrenula meč i osvojila titulu, 6-3, 3-6, 6-1.

Sabatini je konačno preokrenula istoriju na US Openu 1990., pobedivši Graf 6-2, 7-6 i osvojila svoj jedini Grand Slam u singlu, demonstrirajući preciznost i agresivnost u napadu.

Olimpijske igre i Vimbldon

Sabatini je osvojila srebrnu medalju na Olimpijadi 1988. u Seulu, gde ju je Graf pobedila u finalu. Na Vimbldonu 1991., Graf je ponovo slavila protiv Sabatini, potvrdivši status svetskog broja 1. Dve teniserke su se susrele čak 40 puta, Graf je imala prednost od 29-11, ali su zajedno osvojile i četiri finala u dublu, uključujući Vimbldon 1988.

Pored Graf, njeni rivalstva sa Monikom Seleš bila su legendarna, uključujući i prvi ženski meč na pet setova u modernoj eri 1990. u Madison Skver Gardenu.

Zbogom profesionalnom tenisu

Sabatini je završila sezonu 1988. osvajanjem Virginia Slims Championshipa, a šest turnira 1989. joj je donelo najviši plasman u karijeri – broj 3 na svetu. Tokom karijere osvojila je i 14 dubl titula, a četiri puta je trijumfovala na Italijan Openu.

U oktobru 2014. proglašena je šestom najuticajnijom hispanskom ženom svih vremena od strane espnW i ESPN Deportes. Profesionalnu karijeru završila je 1996.

Stil i van terena

Gabriela Sabatini je bila glamurozna i van terena, privlačila je obožavaoce širom sveta. Krajem 1980-ih lansirala je svoj parfem Gabriela Sabatini (1989) i izgradila uspešnu biznis karijeru u parfemima i kozmetici.

godine objavila je motivacionu autobiografiju My Story, deleći priču o svojoj strastvenoj i impresivnoj karijeri.

Veza sa Trampom i Rikijem Martinom

Sabatini je svoj privatni život držala u tajnosti. Prema nekim izvorima, ona nije udata, a šuška se da je boča u vezi sa 19 godina mlađim kolegom, teniserom Huan Martinom del Potrom.

U medijima se šuškalo da voli isti pol. Ona se nikada tim povodom nije oglašavala.

Gledajući njenu istoriju zabavljanja, bila je u romansi sa Donaldom Trampom 1989. godine, ali je raskinula nakon mesec dana. Zatim je bila u vezi sa Frankom Unkelbahom, nemačkim biznismenom, 1989. godine, ali su se razišli 1990. godine.

Izlazila je sa Rikijem Martinom, portorikanskim muzičarem. Izlazila je i sa argentinskom TV zvezdom Leom Monterom 1992. godine, ali to nikada nije potvrđeno.

