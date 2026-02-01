Slušaj vest

Slovenački teniser Žiga Šeško osvojio je danas trofej juniorskog šampiona Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je u finalu pobedio Amerikanca Kitona Hansa sa 4:6, 6:3, 6:4.

"Osvajanje grend slema je ono o čemu svako dete sanja. Sada nije tako, ali sam siguran da ću se sutra osećati veoma, veoma posebno", rekao je 17-godišnji Šeško, koji je postao prvi Slovenac koji je osvojio grend slem titulu u juniorskom singlu.

Šeško je izgubio prvi set, ali se vratio sredinom drugog seta kada je oduzeo servis rivalu i poveo sa 4:2. Suočio se potom sa jednom brejk prilikom, ali se odbranio i osvojio drugi set.

Dupla greška Amerikanca donela je Šešku brejk na početku odlučujućeg seta, Hans je kasnije vratio brejk, ali je Šeško to odmah poništio još jednim brejkom.

Trofej u ženskoj konkurenciji kod juniora osvojila je Francuskinja Ksenija Efremova koja je savladala Ruskinju Jekaterinu Tupicinu sa 6:3, 7:5. Ona je postala prva francuska juniorska šampiona Australijan opena od 1999. godine kada je titulu osvojila Viržini Recano.

