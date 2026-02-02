Slušaj vest

Bolan jer je mogao da ispiše nove stranice besmrtnosti, a realan jer je Alkaraz daleko mlađi i spremniji, tako da kada se sve sabere i oduzme, Đoković je uspeo da napravi veliki rezultat.

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, finale AO 2026

Dan posle finalnog meča Australijan opena, Novak Đoković dobio je dobre vesti. Na novoj ATP listi srpski teniser prestigao je Nemca Aleksandera Zvereva i ponovo je treći reket planete.

Đoković ima 5.280 bodova, a Zverev 4.605. Na prvom mestu je Karlos Alkaraz sa 13.650 bodova, a prati ga Janik Siner sa 10.300.

Među najboljih deset na planeti su još Lorenco Museti, Aleks de Minor, Tejlor Fric, Feliks Ože-Alijasim, Ben Šelton i Aleksandar Bublik.

