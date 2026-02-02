Slušaj vest

Nije uspeo Novak Đoković da stigne do 25. grend slem trofeja i pomeri granice istorije. U finalnom meču Australijan opena bolji od njega u četiri seta bio je Karlos Alkaraz, te je Novak doživeo veoma bolan, ali i realan poraz.

Bolan jer je mogao da ispiše nove stranice besmrtnosti, a realan jer je Alkaraz daleko mlađi i spremniji, tako da kada se sve sabere i oduzme, Đoković je uspeo da napravi veliki rezultat.

Novak Đoković - Karlos Alkaraz, finale AO 2026 Foto: Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

Dan posle finalnog meča Australijan opena, Novak Đoković dobio je dobre vesti. Na novoj ATP listi srpski teniser prestigao je Nemca Aleksandera Zvereva i ponovo je treći reket planete.

Đoković ima 5.280 bodova, a Zverev 4.605. Na prvom mestu je Karlos Alkaraz sa 13.650 bodova, a prati ga Janik Siner sa 10.300.

Među najboljih deset na planeti su još Lorenco Museti, Aleks de Minor, Tejlor Fric, Feliks Ože-Alijasim, Ben Šelton i Aleksandar Bublik.

Ne propustiteTenisNOVAK POKAZAO KLASU I NEMA ZA ČIM DA ŽALI: Komentar epskog finala Đoković - Alkaraz...
profimedia-1071144546.jpg
TenisPOGLEDAJTE MOMENTE KOJI SU OBELEŽILI EPSKI OKRŠAJ ĐOKOVIĆA I ALKARAZA! Sve je prštalo na terenu, a onda Novakova eksplozija emocija
profimedia-1071142002.jpg
TenisCEO REGION PRATIO ĐOKOVIĆEVO FINALE! Hrvati, Bosanci, Crnogorci, Rumuni, Mađari, Bugari...
profimedia-1071145257.jpg
TenisIZJAVA KOJA ĆE IZAZVATI BURU! Vilander hvalio Đokovića, a onda ga nazvao - "dostojanstvenim GUBITNIKOM"
Screenshot 2026-02-01 142150.jpg

 BONUS VIDEO:

Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport