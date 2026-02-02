Slušaj vest

Borio se Novak koliko je mogao ali je ispred sebe imao nestvarno dobrog rivala. I pored toga što je Alkaraz apsolutno zaslužio trijumf, do njega je došao i zbog jednog Đokovićevog problema o kom srpski as nije želeo da priča. O čemu se zapravo radi otkrili su novinari australijskog "Gardijana".

- Đokovićev pad nivoa igre je bio vidljiv. U pojedinim momentima je moglo da se vidi da ga muče dosta problemi sa kukom. Iako, to nije hteo da potvrdi kasnije. Imao je takav pogled u daljinu kada se sve završilo. Bio je autsajder u ovom meču, iako je dobio aktuelnog šampiona u polufinalu. Vratio se u četvrtom setu, publika mu je skandirala i tada i kada je propustio brejk loptu koja je mogla da okrene sve. Momenat za istoriju je otišao u nezaborav - piše u tekstu "Gardijana".

1/27 Vidi galeriju Novak Đoković - Karlos Alkaraz, finale AO 2026 Foto: Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

Detalj koji još jednom pokazuje o kakvom se šampionu radi i prilično je jasno zbog čega Novak nije hteo javno da priča o tome. Naime, Novak nije želeo da umanji pobedu Alkaraza, te da svoje probleme ističe u prvi plan.

- Ne želim da pričam o tome kroz šta prolazim fizički, ne želim da oduzimam zasluge Karlosu. Čestitam mu, zaslužio je. Bio je ovo jedan od najboljih mečeva koji sam igrao. Izgleda da je bilo suđeno da ovako bude - rekao je Novak posle meča.

BONUS VIDEO: