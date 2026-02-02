Olga Danilović ostvarila je pobedu u Klužu.
SVAKA ČAST
POBEDA OLGE DANILOVIĆ: Srpkinja stigla do osmine finala turnira u Klužu!
Slušaj vest
Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u osminu finala turnira u Klužu, pošto je danas u prvom kolu pobedila 206. igračicu sveta Rumunku Mirijam Bulgaru posle dva seta, 6:4, 6:3.
Meč je trajao sat i 36 minuta.
Olga Danilović Foto: PAUL CROCK / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Danilović, 88. igračica sveta, uzela je šest puta servis rumunskoj teniserki, dok je Bulgaru osvojila tri brejka.
Danilović će u osmini finala igrati protiv pobednice duela između 146. teniserke sveta Poljakinje Maje Hvalinske i 538. igračice sveta Rumunke Ane Bogdan.
Kurir sport / Beta
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši