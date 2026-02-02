Slušaj vest

Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u osminu finala turnira u Klužu, pošto je danas u prvom kolu pobedila 206. igračicu sveta Rumunku Mirijam Bulgaru posle dva seta, 6:4, 6:3.

Meč je trajao sat i 36 minuta.

Olga Danilović Foto: PAUL CROCK / AFP / Profimedia

Danilović, 88. igračica sveta, uzela je šest puta servis rumunskoj teniserki, dok je Bulgaru osvojila tri brejka.

Danilović će u osmini finala igrati protiv pobednice duela između 146. teniserke sveta Poljakinje Maje Hvalinske i 538. igračice sveta Rumunke Ane Bogdan.

Kurir sport / Beta

Ne propustiteTenisSTRMOGLAV PAD OLGE DANILOVIĆ! Srpkinja doživela totalni sunovrat nakon Australijan opena - pokvarila plasman za 19 pozicija!
Olga Danilović
TenisOLGA DANILOVIĆ SE POVUKLA SA AUSTRALIJAN OPENA! Sabalenka premorila partnerku Srpkinje
profimedia-1067029784.jpg
TenisOLGU ČEKA STRMOGLAV PAD! Izgubila je veliki broj bodova - evo na kom mestu će biti nakon Australijan opena!
Olga Danilović
Tenis"IZVINITE ŠTO PSUJEM, ALI TAKO JE" Olga nije krila razočaranje posle teškog poraza: Mnogo je stvari sa kojima sam morala da se nosim!
Olga Danilović

 BONUS VIDEO:

Olga Danilović i Jan Oblak u Beogradu Izvor: Kurir