Slušaj vest

Dejvis kup reprezentacija Srbije posle skoro 24 sata puta doputovala je u Južnu Ameriku, na duel prve runde kvalifikacija Svetske grupe za F8 Dejvis kupa u Bolonji. U Čileu je kompletan tim na koji računa selektor Viktor Troicki. Tu su Dušan Lajović, Branko Đurić, Ognjen Milić i specijalisti za dubl, braća Sabanov, Ivan i Matej.

1/6 Vidi galeriju Pripreme za meč sa Turskom Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

Odrađen je i prvi trening u Santijagu, igrači su osetili podlogu, šljaku, a najiskusniji i ujedno i lider tima je Dušan Lajović.

- Doputovali smo u Santijago podmlađeni. Domaćin je favorit, ali Dejvis kup je otvoreno takmičenje. Nikad favorit nije siguran. Probaću da svoje iskustvo prenesem na mlađe i da im olakšam pripremu za ovaj meč. U dobroj sam formi, u Čileu sam već desetak dana i privikao sam se i na vremenske uslove. Očekujem da pružimo maksimu - poručio je Dušan Lajović.

Žreb za mečeve je 5. februara u Santijagu, a 6. februara od 22 časa po našem vremenu na programu su dva singl meča u kojima će igrati prvi, protiv drugih igrača reprezentacija, dok će drugog dana takmičenja sa početkom u istom terminu, na teren izaći prvo dublovi, a zatim prvi, pa drugi igrači selekcija. Pobednik u septembru igra protiv Španije u 2. krugu kvalifikacija za F8 Dejvis kupa u Bolonji, a poraženog čeka meč Svetske grupe 1 u istom terminu.

Selektor Čilea Nikolas Masu računa na Alehandra Tabilja, Kristijana Garina, Tomasa Barioša Veru, Nikolasa Harija i Matijasa Sotoa.