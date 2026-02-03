Slušaj vest

Francuski teniser Đovani Mpeši Perikar doživeo je bizaran peh na turniru u Monpeljeu, zbog kog je bio primoran da preda meč već u prvom kolu.

Duel protiv Artura Geija, u okviru ATP 250 turnira, završen je još tokom prvog seta. U trenutku prekida Gei je bio nadomak trijumfa, vodio je sa 5:3 i imao tri vezane meč-lopte (40:0) na sopstveni servis.

Prvo kolo Australijan opena, Hamad Međedović Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

Do prekida je došlo nakon nesvakidašnje situacije na mreži. Perikar je pokušao da odigra volej, ali se loptica nepredvidivo odbila i pogodila ga pravo u oko. Udarac je bio toliko snažan i nezgodan da Francuz nije mogao da nastavi meč, pa je bio prinuđen da se povuče sa terena.

Pogledajte kako je to izgledao:

Ne propustiteTenisDRAMA I NA KRAJU POBEDA FAVORITA! Maraton za četvrtfinale trajao dva i po sata
Rune slavi pobedu
TenisTO NIJE SERVIS, TO JE LANSIRANA RAKETA! Teniser oborio rekord na Vimbldonu, ovo je najbrži početni udarac ikada! Meč je posle toga prekinut!
Đovani Mpeši Perikar
TenisHAMAD BRILJIRA U BARSELONI: Međedović stigao do osmine finala!
profimedia-0964198496.jpg
TenisSRUŠIO ĐOKOVIĆA, PA UŠAO U FINALE! Bombarder iz Amerike blizu velikog uspeha na startu sezone!

Melburn, tenis, navijači Izvor: Kurir sport