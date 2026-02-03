Francuski teniser Đovani Mpeši Perikar doživeo je bizaran peh na turniru u Monpeljeu, zbog kog je bio primoran da preda meč već u prvom kolu.

Duel protiv Artura Geija, u okviru ATP 250 turnira, završen je još tokom prvog seta. U trenutku prekida Gei je bio nadomak trijumfa, vodio je sa 5:3 i imao tri vezane meč-lopte (40:0) na sopstveni servis.

Do prekida je došlo nakon nesvakidašnje situacije na mreži. Perikar je pokušao da odigra volej, ali se loptica nepredvidivo odbila i pogodila ga pravo u oko. Udarac je bio toliko snažan i nezgodan da Francuz nije mogao da nastavi meč, pa je bio prinuđen da se povuče sa terena.