Novak Đoković ove godine ima šansu da uzme 25. grendslem trofej i njegova šansa je Vimbldon, ali pre toga mora da reši važno pitanje, smatra Radmilo Armenulić.

Cenjeni teniski stručnjak i nekadašnji selektor Dejvis kup reprezentacije naše zemlje tvrdi da su godine najveći problem, kada je u pitanju najbolji teniser svih vremena.

Dobro analizirao sve što je Novak radio u Australiji - Radmilo Armenulić Foto: Aleksandar Cile Jovanović

Snaga i kondicija su problem

Novak Đoković je u Australiji demonstrirao vrhunski tenis, prvo u polufinalu kada je pobedio Janika Sinera (3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4), a onda i u finalu, kada je vodio više od tri časa veliku brobu sa Karlosom Alkarazom (6:2, 2:6, 3:6, 5:7).

Novak i Karlos odigrali su finale u Melburnu u nedelju, a o tom meču se i dalje priča. Đoković je pokušavao, davao sve od sebe, ali...

- Novak jednostavno nije ono što je bio. Da li su godine, ili nešto drugo... Vidljivo je da nema koncentraciju kakvu je ranije imao, da se slabije kreće... Pitate me, što Novak nije uspeo? Jednostavan je odgovor, kondicija je bila u pitanju, kao i snaga. Što je meč duže trajao, Novak je gubio ova dva elementa - rekao je Radmilo Armenulić i poentirao:

- Alkaraz je mlađi, brži, okretniji. Po meni, Novak nije imao bilo kakve šanse da dobije finale.

Novak Đoković i Karlos Alkaraz na Australijen openu Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Nije napadao, već vraćao lopte

Tražili smo da Armenulić svoje mišljenje obrazloži.

- Novak je u četvrtom setu imao nekoliko brejk lopti. To je nekada itekako znao da iskoristi... Sada nismo mogli da vidimo kako napada loptu kojom preuzima inicijativu. Tačnije, kad god je imao priliku, nije napadao, već samo vraćao loptu... A, to je dokaz da nije imao snage, niti agresivnosti pri udarcu. Niti onog njegovog sportskog bezobrazluka po kojem je bio poznat.

Publika u Australiji navijala je za Novaka i to ne samo srpski navijači, već ogromna većina ukupno.

- Novaka vole u Australiji i Americi. I on je to znao da koristi. Videlo se da je publika želela da ga vidi sa peharom. Za razliku od publike, organizatori nisu bili naklonjeni Novaku, niti su ga milovali, termini nekih njegovih mečeva mu nisu odgovarali. Za razliku od Alkaraza i Sinera koji su imali daleko bolji tretman. Ali, da se vratim na publiku, zaista pozitivno i dirljivo. Oduševilo me sve ono što sam video. Kao da je Novak igrao u Beogradu.

Pohvalno je sve što Nole radi

Polufinale sa Janikom Sinerom pokazalo je da Novak Đoković i dalje ima šta da pokaže.

- Naporan i muški meč. Izdržao je Đoković sve. I u tim godinama... Pobedio je zasluženo, jer je bio bolji.

Novak Đoković ima 38 godina, a i dalje može da se nosi sa Sinerom i Alkarazom koji su deceniju ipo mlađi od njega.

- Nekako uspeva da održi telo u tim godinama. A, svedoci smo da su mnogi teniseri prestajali sa karijerama i znatno ranije. Pohvalno je sv to što Novak radi i što uopšte i dalje igra.

Epska borba u Melburnu - Novak Đoković i Janik Siner Foto: Mark Avellino / AFP / Profimedia

Nažalost, godine su problem

Ipak, Radmilo Armenulić nije optimističan kada je u pitanju Novak Đoković.

- Činjenica je da Novak ima 38 godina! Nema više tu elastičnost, kao ranije. Nažalost, postao je spor i to je cela priča. Nema tu velike filozofije... Godine čine svoje.

Ono što brine sve ljude koji vole tenis je što Novak sa 38 godina može da igra ravnopravno sa Sinerom i Alkarazom i pobeđuje ih, a znatno mlađi teniseri ne.

- To je loše, mnogo loše. Ti mlađi bi trebalo da napreduju, a ne Novak. A, upravo je obrnuto. Plašim se da će u godinama koje slede gledati dosadan tenis, bez prave konkurencije. Zato je Novak i u ovim godinama potreban tenisu.

Govori bez dlake na jeziku - Radmilo Armenulić Foto: Kurir

Samo Vimbldon, uz malo sreće

Otvoreno smo pitali Radmila Armenulića ima li Novak Đoković šanse da ove godine uzme 25. grendslem.

- Znate, kad se juri šansa, onda je veoma teško. Moraće da se desi neka posebna prilika, da neko od ove dvojice odustane... Ali, ne vidim neku šansu, niti mogu da prognoziram dobar rezultat. Na Rolan Garosu Novak nema velike šanse, jer je tu lopta sporija i treba mu veliko kretanje... Vimbldon je njegova velika prilika. Njemu odgovara trava, brzina, a ima i dobar servis... Tu bi mogao da računa da napravi iznenađenje. US open... Šanse su mu kao u Parizu, nisu velike.

Novak je na konferencijama prilično tajnovit kada je u pitanju kraj njegove karijere.

- Mislim da mu to stoji u glavi, ali stalno odlaže. Kad god pobedi, on kaže sebi - mogu još malo... Ali to neće moći još dugo. Činjenica je da on voli da igra tenis, da se nije zasitio, ali godine... On ima želju, ogromnu želju, međutim mogućnosti... To je nešto sasvim drugo.

Možda bi sa trenerom mogao da ostvari cilj - Novak Đoković Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Trener je ključ za titulu

Nebrojeno puta Radmilo Armenulić je preko Kurira molio Novaka da pronađe trenera.

- To je greška. Velika. Trener mora da postoji, trener vidi sa strane sve greške koje teniser pravi. I koje se ispravljaju na treninzima. On bi trebalo da nađe nekoga, posebno ako želi taj grendslem trofej. Ako bude pronašao trenera, možda i uspe. Još jednom ga pozivam da uzme Ivana Lendla. Sa njim bi mnogo dobio.

Rafael Nadal je svojim pojavljivanjem privukao pažnju u Melburni. Iznenađujuće je da deluje znatno starije od godina koje ima.

- Nadal je prestao da igra, a vidimo da ga vuče da bude na terenu. Pojavljivaće se on na mečevima, jer ne može bez tenisa. Istina je da deluje znatno stariji, nego što jeste. To je zato što je fizički popustio, što više ne trenira jako. Njegovi udarci su bili sa snagom, a ne sa tehnikom... Kad je prestao da igra, onda dođe ovo što vidimo - zaključio je Radmilo Armenulić.