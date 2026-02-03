Slušaj vest

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira u Monpeljeu, pošto je posle tri seta poražen od Španca Pabla Kareno-Buste 6:4, 3:4, 6(4):7.

Do devetog gema prvog seta nije bilo brejkova, kada je Kecmanović oduzeo servis Špancu, i sigurnim servisom u narednom gemu stigao do prednosti u setovima.

Kareno-Busta je u drugom gemu drugog seta napravio brejk, i prednost brejka zadržao do kraja seta i izjednačio.

U odlučujućem setu, Španac je brejkovima u trećem i petom gemu poveo 1:5, ali je Kecmanović vezao dva brejka i izjednačio na 5:5.

Do kraja seta nije bilo brejkova i pobednik se odlučivao u taj-brejku, u kom je Kareno-Busta slavio 4:7.

U drugom kolu, Španac će igrati protiv Holanđanina Talona Griekspora.

(Beta)