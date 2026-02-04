Slušaj vest

Nekadašnja kraljica tenisa i najbolja teniserka svih vremena Serena Vilijams ponovo je glavna tema na društvenim mrežama, ali ovoga puta ne zbog as-servisa ili trofeja, već zbog izgleda koji je mnoge ostavio bez teksta.

Najnovija fotografija legendarne Amerikanke izazvala je pravi haos među fanovima – komentari se samo nižu, a reakcije su jednoglasne: "Ovo nismo očekivali!"

Vitkija linija, zategnuta figura i sportski opušten stajling jasno pokazuju da Serena i posle završetka karijere trenira ozbiljno, ali... I koristi lekove za mršavljenje - što je izazvalo lavinu rekacija. Mnogi priznaju da je nikada nisu videli u ovakvom izdanju, dok drugi poručuju da izgleda bolje nego ikad.

Uostalom, pogledajte:

Serena Vilijams - velika promena u izgledu Foto: Instagram

"Ovo je neka nova Serena", "Transformacija godine", "Prepolovila se", "Kakvi su ovo lekovi što koristi...". – samo su neki od komentara koji preplavljuju mreže.

Vilijamsova je godinama bila simbol snage, moći i borbe, a sada pokazuje da se ta snaga ne gubi ni kada se reflektori sa terena ugase. Jedno je sigurno – Serena je ponovo uspela da šokira svet, bez da je udarila ijednu lopticu.

Fanovi su u šoku, internet gori, a legenda - ostaje legenda. Velika Serena Vilijams.

1/10 Vidi galeriju Serena Vilijams Foto: PrintscreenInstargam/serenawilliams

Pogledajte još Sereninih fotografije koje najbolje otkrivaju kolika transformacija je u pitanju:

1/5 Vidi galeriju Serena Vilijams Foto: Printscreen/Instagram/serenawilliams