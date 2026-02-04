Slušaj vest

Najbolji teniser svih vremena je pokazao na nedavno završenom Australijan openu da i dalje može da igra na izuzetno visokom nivou.

Novak Đoković je, podsetimo, u polufinalu u Melburnu pobedio Janika Sinera, a onda u finalu izgubio od Karlosa Alkaraza nakon što je osvojio prvi set.

Posle finalnog meča Đoković je rekao da ne zna da li će sledeće godine igrati na prvom Grend slemu u sezoni.

Novak Đoković posle finala Australijan opena Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

"On zna da je Novak i da ta mala čuda žive u njemu. Ako je to rekao u Australiji, to je zato što ne zna šta će se desiti", rekao je Rodik i dodao:

"Voli da priča o Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine, ali bi jedna ozbiljnija povreda mogla da ga penzioniše".

Ulazak u finale Australijan opena je doneo Novaku skok na treće mesto na ATP listi, ali u ovom trenutku nije poznato kada će sledeći put izaći na teren.

Ne propustiteTenisNOVAK MOŽE DO 25. GRENDSLEMA! I TO NA VOLJENOM TURNIRU, ALI PRE TOGA MORA DA REŠI VELIKI PROBLEM: Radmilo Armenulić brutalno iskren prema Đokoviću!
kombo-djokovic-foto-epa-caroline-blumberg-aleksandar-jovanovic.jpg
TenisALKARAZ PORUKOM POSLE POBEDE NAD ĐOKOVIĆEM SVE REKAO: Španac u tri reči celom svetu pokazao koliko je moćan
Karlos Alkaraz
TenisNOVAK IMAO OZBILJNIH PROBLEMA PROTIV ALKARAZA! Australijanci otkrili nepoznate detalje sa finala: Đoković je odbijao to da prizna... Namerno i svesno je ćutao!
Novak Đoković
TenisPOSLE BOLNOG PORAZA - DOBRE VESTI ZA NOVAKA! Đoković nije srušio Alkaraza, ali...
Novak Đoković

Bonus video:

Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport