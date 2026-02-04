"U NOVAKU ŽIVE MALA ČUDA, ALI OVO MOŽE DA GA POŠALJE U PENZIJU!" Legendarni teniser surovo iskren o Đokoviću: On ne zna šta će se desiti
Najbolji teniser svih vremena je pokazao na nedavno završenom Australijan openu da i dalje može da igra na izuzetno visokom nivou.
Novak Đoković je, podsetimo, u polufinalu u Melburnu pobedio Janika Sinera, a onda u finalu izgubio od Karlosa Alkaraza nakon što je osvojio prvi set.
Posle finalnog meča Đoković je rekao da ne zna da li će sledeće godine igrati na prvom Grend slemu u sezoni.
"On zna da je Novak i da ta mala čuda žive u njemu. Ako je to rekao u Australiji, to je zato što ne zna šta će se desiti", rekao je Rodik i dodao:
"Voli da priča o Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine, ali bi jedna ozbiljnija povreda mogla da ga penzioniše".
Ulazak u finale Australijan opena je doneo Novaku skok na treće mesto na ATP listi, ali u ovom trenutku nije poznato kada će sledeći put izaći na teren.
