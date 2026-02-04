Toni Nadal iz vremena kada je trenirao sestrića Rafaela

Neverovatno finale u Melburnu odigrali su Karlos Alkaraz i Novak Đoković, koje je trajalo više od tri sata, a koje je posle velike borbe dobio 16 godina mlađi Španac - 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Bio je to prvi grendslem na Australijen openu za Karlosa Alkaraza i prvi poraz desetorstrukog šampiona Novaka Đokovića u finalu.

Nije baš sklon da pohvali uspeh zemljaka - Toni Nadal Foto: EPA/ Marcial Guillen

Nepotreban cinizam

Iako ceo svet sa ushićenjem priča o okršaju dva tenisera, Toni Nadal, stric i nekadašnji trener Rafaela Nadala, našao je za shodno da na svoj način, rekli bismo potcenjivački, komentariše pohod na trofej Karlosa Alkaraza.

- On ima izuzetne fizičke sposobnosti i odličnu tehniku, a uz sve to i sreću. Njegovi protivnici su trenutno nižeg kvaliteta - rekao je Toni Nadal za špansku radio-stanicu "Onda Cero" i dodao:

- Ranije, kada ste igrali protiv Del Potra, Marija ili Vavrinke, znali ste da će meč biti težak. Ako bi oni imali dobar dan, mogli su da vas pobede.

Malo i pohvala

Toni Nadal potom je malo spustio lopticu i malo pozitivnije pričao o zemljaku koji ima već sedam grendslemova u svojoj kolekciji.

- Čovek može ići tamo gde dopire njegova sposobnost i gde ga rivali ograničavaju. Njegov kapacitet je veoma visok jer ima sve i ima veliku prednost, a to je da ne vidim skoro nijednog protivnika koji bi mogao da ga brine mnogo. Samo Siner i Zverev… Zverev je opasan protivnik, ali ima mentalni problem… On ima veliki pritisak da osvoji grendslem - rekao je Toni Nadal i nastavio:

- Mladi ljudi su uvek zabrinuti, baš kao što se desilo Federeru sa Nadalom i Nadalu sa Đokovićem. Karlos Alkaraz je veoma dobar u svemu.

Sedam grendslemova za 22 godine - Karlos Alkaraz Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Karlos obara rekorde

Karlos Alkaraz ima 22 godine i posle trijumfa u Melburnu, postao je najmlađi teniser u istoriji, koji je uspeo da osvoji sva četiri grendslema. U polufinalu je posle skoro pet sati velike borbe bio bolji od Aleksandra Zvereva, a u finalu protiv najvećeg tenisera u istoriji Novaka Đokovića. Međutim, sve je to izgleda bilo nedovoljno za Tonija Nadala...

Da podsetimo, Karlos Alkaraz je u pohodu na trofej na Australijen opena pobedio Adama Voltona, Janika Hanfmana, Korentina Mutea, Tomija Pola, Aleksa de Minora, Aleksandra Zvereva i Novaka Đokovića. Mladi Španac prvi je teniser na ATP listi.