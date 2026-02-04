Slušaj vest

Neverovatno finale u Melburnu odigrali su Karlos Alkaraz i Novak Đoković, koje je trajalo više od tri sata, a koje je posle velike borbe dobio 16 godina mlađi Španac - 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Bio je to prvi grendslem na Australijen openu za Karlosa Alkaraza i prvi poraz desetorstrukog šampiona Novaka Đokovića u finalu.

Nije baš sklon da pohvali uspeh zemljaka - Toni Nadal Foto: EPA/ Marcial Guillen

Nepotreban cinizam  

Iako ceo svet sa ushićenjem priča o okršaju dva tenisera, Toni Nadal, stric i nekadašnji trener Rafaela Nadala, našao je za shodno da na svoj način, rekli bismo potcenjivački, komentariše pohod na trofej Karlosa Alkaraza.

- On ima izuzetne fizičke sposobnosti i odličnu tehniku, a uz sve to i sreću. Njegovi protivnici su trenutno nižeg kvaliteta - rekao je Toni Nadal za špansku radio-stanicu "Onda Cero" i dodao:

- Ranije, kada ste igrali protiv Del Potra, Marija ili Vavrinke, znali ste da će meč biti težak. Ako bi oni imali dobar dan, mogli su da vas pobede.

Karlos Alkaraz na Australijan openu 2025/26 Foto: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia, Printscreen

Malo i pohvala  

Toni Nadal potom je malo spustio lopticu i malo pozitivnije pričao o zemljaku koji ima već sedam grendslemova u svojoj kolekciji.

- Čovek može ići tamo gde dopire njegova sposobnost i gde ga rivali ograničavaju. Njegov kapacitet je veoma visok jer ima sve i ima veliku prednost, a to je da ne vidim skoro nijednog protivnika koji bi mogao da ga brine mnogo. Samo Siner i Zverev… Zverev je opasan protivnik, ali ima mentalni problem… On ima veliki pritisak da osvoji grendslem - rekao je Toni Nadal i nastavio:

- Mladi ljudi su uvek zabrinuti, baš kao što se desilo Federeru sa Nadalom i Nadalu sa Đokovićem. Karlos Alkaraz je veoma dobar u svemu.

Karlos Alkaraz
Sedam grendslemova za 22 godine - Karlos Alkaraz Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Karlos obara rekorde  

Karlos Alkaraz ima 22 godine i posle trijumfa u Melburnu, postao je najmlađi teniser u istoriji, koji je uspeo da osvoji sva četiri grendslema. U polufinalu je posle skoro pet sati velike borbe bio bolji od Aleksandra Zvereva, a u finalu protiv najvećeg tenisera u istoriji Novaka Đokovića. Međutim, sve je to izgleda bilo nedovoljno za Tonija Nadala...

Da podsetimo, Karlos Alkaraz je u pohodu na trofej na Australijen opena pobedio Adama Voltona, Janika Hanfmana, Korentina Mutea, Tomija Pola, Aleksa de Minora, Aleksandra Zvereva i Novaka Đokovića. Mladi Španac prvi je teniser na ATP listi.

