Naši igrači gostovaće Čileu ovog vikenda na startu kvalifikacija u Dejvis kupu, na šljaci stadiona „Estadio Nacional“ u Santijagu.

Tamo će izabranici Viktora Troickog premijerno da izađu na teren sa obeležjima "Capelli Sport" i sa prepoznatljiva četiri kvadrata na ramenima.

Oprema u kojima će reprezentativci Srbije da prisustvuju konferencijama za medije, izvlačenju žreba, intoniranju himne i drugim ceremonijalnim aktivnostima biće u bojama srpske zastave, u crvenim, plavim i belim elementima, sa nacionalnim obeležjima i našom trobojkom na grudima, odnosno ispisom SRBIJA na zadnjem gornjem delu opreme. Sami dresovi su dizajnirani prema željama Teniskog saveza Srbije, a u skladu sa pravilima ITF.

„Početak naše saradnje sa kompanijom Capelli Sport, globalnim sportskim brendom sa sedištem u Njujorku, osnovanim u Sjedinjenim Američkim Državama, predstavlja važnu prekretnicu za srpski tenis i naše sportiste. Ovo partnerstvo prevazilazi okvire sportske opreme, jer podržava kontinuirani razvoj profesionalnih standarda i doprinosi daljem rastu teniske kulture u Srbiji. Poseban fokus saradnje biće na mladim igračima i nacionalnim timovima, obezbeđujući optimalne uslove za njihov razvoj i konkurentnost na internacionalnom nivou. Uvereni smo da će partnerstvo da ojača međunarodnu poziciju srpskog tenisa i pozicionira Capelli Sport kao dugoročnog i pouzdanog partnera našeg sporta”, izjavio je Goran Đoković, predsednik Teniskog saveza Srbije.

U okviru sporazuma, Capelli Sport će obezbeđivati takmičarsku opremu za teren, opremu za trening i putnu opremu za nacionalne teniske selekcije Srbije, uključujući reprezentaciju Srbije u Dejvis kupu, juniorske nacionalne selekcije i osoblje Saveza.

Partnerstvo će podržati učešće Srbije na velikim međunarodnim takmičenjima i događajima, uključujući Dejvis kup, Bili Džin King kup, evropska ekipna i pojedinačna prvenstva, ITF i TE juniorske turnire, kao i međunarodne trening kampove i egzibicije koje se održavaju širom Evrope i sveta.

„Za Dejvis kup reprezentaciju, nacionalne boje i identitet imaju posebnu težinu, a vrhunska oprema je važan deo odgovornosti koju nosimo. Nova saradnja sa kompanijom Capelli Sport obezbeđuje našim igračima i stručnom štabu kvalitetnu sportsku opremu koja ispunjava sve neophodne zahteve međunarodnih takmičenja“, poručio je Viktor Troicki, selektor reprezentacije Srbije u Dejvis kupu.

Za Capelli Sport, partnerstvo predstavlja strateško proširenje međunarodnog prisustva u tenisu i dodatnu potvrdu posvećenosti podršci nacionalnim savezima, profesionalnim timovima i programima razvoja mladih širom sveta.

„Velika nam je čast da stupimo u partnerstvo sa Teniskim savezom Srbije, organizacijom sa izuzetnim nasleđem, nepokolebljivom posvećenošću izvrsnosti i dubokom strašću za razvoj naredne generacije sportista. Srpski tenis predstavlja ponos i svetski nivo performansi na terenu, što su vrednosti koje se u potpunosti poklapaju sa misijom kompanije Capelli Sport. Ovo partnerstvo prevazilazi opremanje timova, ono predstavlja ulaganje u budućnost srpskog tenisa. Ponosni smo što stojimo uz Srbiju na nekim od najvećih teniskih scena sveta", zaključio je Džordž Altirs, izvršni direktor i osnivač kompanije Capelli Sport.