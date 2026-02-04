Ipak, u paru sa Dajanom Jastremskom nije uspela da ostavi značajniji trag, pošto su njih dve poražene od rusko-australijske kombinacije Ekaterine Aleksandrove i Maje Džoint , a meč je obeležio i nesvakidašnji detalj na samom kraju.

Srpsko-ukrajinski tandem pružio je skroman otpor, osvojivši svega tri gema, pa su Aleksandrova i Džoint rutinski, za svega 57 minuta, izborile plasman u četvrtfinale turnira u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Ipak, pažnju javnosti privukla je scena nakon poslednjeg poena. Kostovićeva i Jastremska prišle su mreži kako bi se pozdravile sa protivnicama, Teodora je pružila ruku i Aleksandrovoj, dok je Jastremska rusku teniserku samo pogledala i bez rukovanja se uputila ka svojoj klupi. Aleksandrova je taj gest prihvatila mirno, bez ikakve reakcije, kao da ga je i očekivala.