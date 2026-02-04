"NAJVEĆI JE IGRAČ SVIH VREMENA" Poznati teniser se divi Đokoviću! Ovako dugo niko nije pričao o srpskom teniseru, evo zbog čega je Novak za njega GOAT!
Kanadski teniser Feliks Ože-Aljasim imao je samo reči hvale za Novaka Đokovića po završetku Australijan opena.
Prema njegovim rečima, srpski as nema premca u istoriji belog sporta i bez ikakve dileme nosi epitet najboljeg tenisera svih vremena.
"Najveći je igrač svih vremena. Ono što je impresivno kod njega nije samo njegov nivo igre, već i njegova otpornost. Njegova stalna strast prema sportu, sposobnost da ostane u formi i motivisan, primer je za sve", rekao je Ože-Aljasim.
Novak Đoković je Australijan open okončao kao vicešampion, nakon što je u finalnom meču poražen od Karlosa Alkaraza.
S druge strane, Feliksa Ože-Aljasima već ove sedmice očekuju nove obaveze, pošto će nastupiti na turniru u Monpeljeu, gde će u prvom kolu igrati protiv pobednika duela između Hamada Međedovića i Stena Vavrinke.