Kanadski teniser Feliks Ože-Aljasim imao je samo reči hvale za Novaka Đokovića po završetku Australijan opena.

Prema njegovim rečima, srpski as nema premca u istoriji belog sporta i bez ikakve dileme nosi epitet najboljeg tenisera svih vremena.

"Najveći je igrač svih vremena. Ono što je impresivno kod njega nije samo njegov nivo igre, već i njegova otpornost. Njegova stalna strast prema sportu, sposobnost da ostane u formi i motivisan, primer je za sve", rekao je Ože-Aljasim.

Novak Đoković posle finala Australijan opena Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Novak Đoković je Australijan open okončao kao vicešampion, nakon što je u finalnom meču poražen od Karlosa Alkaraza.

S druge strane, Feliksa Ože-Aljasima već ove sedmice očekuju nove obaveze, pošto će nastupiti na turniru u Monpeljeu, gde će u prvom kolu igrati protiv pobednika duela između Hamada Međedovića i Stena Vavrinke.

