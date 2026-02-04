Slušaj vest

Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira u Monpeljeu, pošto je izgubio od Švajcarca Stana Vavrinke sa 6:7, 6:4.

U prvom setu su teniseri bili sigurni na svoj servis, pa je taj deo igre rešen u taj-brejku, koji je na kraju dobio Vavrinka sa 7:3. ; Švajcarac je u drugom setu uz dupli brejk poveo sa 4:1, Međedović je uspeo da vrati jedan, ali je Vavrinka uspeo da zadrži prednost do kraja i slavi.

Vavrinka će u drugom kolu igrati protiv protiv Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima.

(Beta)

Ne propustiteTenisVELIKI SKANDAL POSLE MEČA SRPKINJE! Ukrajinka napravila haos u Abu Dabiju - prišla mreži, ali odbila da se rukuje... Pogledajte scenu o kojoj svi bruje! VIDEO
Screenshot 2026-02-04 165710.jpg
TenisTENISERI SRBIJE U NOVOJ OPREMI KREĆU U BITKE U DEJVIS KUPU: U bojama srpske zastave ka novim pobedama
Srbija.jpg
TenisALAKARAZ JE IMAO SREĆE U MELBURNU! IGRAO JE PROTIV RIVALA NIŽEG KVALITETA: Neverovatne reči Nadala! Potkačio i Novaka!
Toni Nadal
Tenis"U NOVAKU ŽIVE MALA ČUDA, ALI OVO MOŽE DA GA POŠALJE U PENZIJU!" Legendarni teniser surovo iskren o Đokoviću: On ne zna šta će se desiti
profimedia-1071143569.jpg

Beba plače na Australijan openu Izvor: TikTok/eurosportnl