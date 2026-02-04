Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira u Monpeljeu, pošto je izgubio od Švajcarca Stana Vavrinke sa 6:7, 6:4.

U prvom setu su teniseri bili sigurni na svoj servis, pa je taj deo igre rešen u taj-brejku, koji je na kraju dobio Vavrinka sa 7:3. ; Švajcarac je u drugom setu uz dupli brejk poveo sa 4:1, Međedović je uspeo da vrati jedan, ali je Vavrinka uspeo da zadrži prednost do kraja i slavi.