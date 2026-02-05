USRED TAJ-BREJKA OTIŠAO DO KLUPE I UZEO MOBILNI TELEFON! Posle toga nije osvojio nijedan poen - sumnja se da je namerno izgubio! (VIDEO)
Velika bura podigla se u teniskoj javnosti nakon jednog nesvakidašnjeg poteza francuskog tenisera Uga Ambera.
U drugom kolu ATP turnira serije 250 u Monpeljeu sastali su se Ugo Amber i Adrijan Manarino, a okršaj Francuza dospeo je u centar pažnje zbog scene koja je zabeležena u taj-brejku odlučujućeg seta.
Amber, koji trenutno zauzima 38. mesto na ATP listi, bio je apsolutni favorit u meču protiv 37-godišnjeg sunarodnika. Očekivalo se da će rutinski zabeležiti trijumf, ali to se nije dogodilo, iako je vodio sa 1:0 u setovima, imao tri meč lopte u trećem setu i prednost u taj-brejku.
Izgubio je prva tri poena u taj-brejku Amber, ali onda je osvojio naredna četiri i poveo sa 4:3.
Nakon toga napravio je šokantan potez. Otišao je do svoje klupe i uzeo iz tobe mobilni telefon kako bi nešto proverio, a onda se vratio na teren i izgubio četiri naredna poena. Tako je njegov rival potpuno neočekivano prošao dalje.
Potez Ambera izazvao je veliku sumnju u regularnost meča. Podigla se velika bura u javnosti - navijači ga optužuju za nameštanje i traže hitnu istragu.
Amber se još uvek nije oglašavao povodom čitave situacije.