Iako je teniska zvezda važila za jednog od glavnih promotera događaja, planovi su promenjeni u poslednjem trenutku, što je izazvalo talas kritika u njegovoj domovini.

Prema informacijama koje su preneli italijanski mediji, Janik Siner ne samo da neće imati nikakvu zvaničnu ulogu, uključujući i nošenje nacionalne zastave Italije, već se uopšte neće pojaviti na otvaranju. Umesto toga, odlučio je da već u ponedeljak otputuje u Dohu, gde ga očekuju pripreme za naredni turnir, ali i niz unapred ugovorenih sponzorskih obaveza.

Sumnje su počele još tokom Australijan opena, neposredno nakon poraza od Novaka Đokovića, kada je Siner izjavio da "ne zna šta će se dogoditi". Ta rečenica tada nije dobila veliki značaj, ali se kasnije ispostavilo da je bila uvod u definitivnu odluku da odbije učešće na jednom od najvećih sportskih događaja u istoriji Italije.

U razgovoru sa organizatorima, Siner je pokušao da objasni svoju poziciju, navodeći iscrpljenost posle Melburna i emotivno težak poraz, uz molbu da se razume njegovo povlačenje iz uloge "volonterskog ambasadora Igara". Ipak, razumevanje organizatora ne znači i podršku navijača, koji mu ovu odluku nisu lako oprostili.

Posebno je u centru pažnje izjava koju je dao ranije tokom Australijan opena, kada je govorio o značaju Zimskih olimpijskih igara za Italiju:

"Siguran sam da će atmosfera biti neverovatna. Mnogo je Italijana na Zimskim olimpijskim igrama, posebno iz našeg kraja, Južnog Tirola. To je sjajno jer smo mali, ali smo u sportu dobro poznati. Biće sjajno gledati ih".

Uprkos tim rečima, Siner se ipak neće pojaviti na otvaranju, što je dodatno pojačalo utisak razočaranja među italijanskim ljubiteljima sporta.

Ovo, međutim, nije prvi put da se Janik Siner našao na žestokom udaru kritika zbog odnosa prema nacionalnim obavezama. Tokom jeseni 2025. godine je odbio da nastupi za reprezentaciju Italije u Dejvis kupu, pravdajući se umorom i gustim rasporedom. Tada su reakcije bile podeljene, ali su postale znatno oštrije kada je u istom periodu odigrao više egzibicionih mečeva, koji su mu doneli značajnu finansijsku dobit.

Ironično, Italija je bez njega uspela da osvoji Dejvis kup, što je dodatno otvorilo pitanje njegovog statusa unutar reprezentacije i odnosa sa saigračima. Da li su se te veze trajno narušile ostaje da se vidi, ali je jasno da odluka o nepojavljivanju na otvaranju Zimskih olimpijskih igara predstavlja još jedan udarac za njegov imidž u očima domaće javnosti.

