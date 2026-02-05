Slušaj vest

Neverovatne partije pružio je Novak Đoković na prvom grendslemu u Melburnu, posebno u polufinalu i finalu.

Prvo je Novak Đoković pobedio Janika Sinera, a onda u epskoj borbi nije uspeo protiv Karlosa Alkaraza.

Nije za penziju - Novak Đoković Foto: Izhar KHAN / AFP / Profimedia

Stariji je i treba mu više priprema

Novak Đoković pružio je jednu od svojih najboljih partija poslednjih godina pobedivši dvostrukog branioca titule na Australijen openu Janika Sinera, stigavši tako do svog prvog velikog finala, posle US opena 2023. godine.

Rikardo Pjati, nekadašnji trener Novaka Đokovića, u periodu 2005/2006, sa početka karijere veruje da Srbin može favorizovanim i mlađim teniserima pomrsiti konce, kada su u pitanju grendslemovi.

- Novak je za kondicionog trenera pred Australijen open angažovao mog prijatelja Dalibora Sirolu. Tako su počeli da se spremaju za Melburn - rekao je Rikardo Pjati za francuski "Ekip" i nastavio:

- Novak zna da mu u njegovim godinama treba još više priprema, jednostavno zato što je stariji. U stvari, igrači različitih uzrasta imaju manje vremena od njega jer nemaju isti raspored.

Odlično poznaje karakter Novaka Đokovića - Rikardo Pjati Foto: Profimedia

Alkaraz je bio bolji

Potom je Italijan analizirao finale u Melburnu. Čime je ponovio sve ono, što je kazao i Radmilo Armenulić za Kurir.

- U finalu smo ponovo videli da su Novakov jedini problem bile njegove godine. I samim tim njegova fizička kondicija. Poštujem njegove napore da se ponovo pripremi za ove velike događaje, a poštujem ga još više posle ovog turnira. Voli ovaj sport i želi da bude veoma takmičarski nastrojen. Iznenađen sam što je izgubio, ali to je jednostavno zato, što je Alkaraz bio bolji.

Veliki šampion - Novak Đoković Foto: JOEL CARRETT/AAP

Potera za 25. grendslemom

Đoković će nastaviti svoju potragu za 25. grendslem titulom na Otvorenom prvenstvu Francuske, ali Pjati priznaje da će to biti zahtevnije, a Vimbldon je verovatno najbolja prilika za Srbina, kada je trofej u pitanju.

- Jedno je sigurno. Novak se vratio! Ako nastavi, to je zato što veruje da uvek može dalje da se razvija. Rolan Garos će nužno biti izazovniji za njega, ali ne smemo zaboraviti Vimbldon ako se ukaže prilika - kazao je Pjati i poentirao:

- Ono što znam je da se na kraju ovog Australijen opena Novak vraća. On je najviše opsednut svojim tenisom. Samo se nadam da će ostati zdrav i da će se moći što bolje da se pripremi. Tada bi mogao da ima još jednu šansu. Siner i Alkaraz bi trebalo da budu oprezni.