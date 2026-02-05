Slušaj vest

Italijanski as Janik Siner našao se u centru pažnje poslednjih dana iz više, pomalo neočekivanih razloga.

Nakon poraza od Novaka Đokovića na Australijan openu, usledila je odluka da preskoči ceremoniju otvaranja Zimskih olimpijskih igara, kako bi ranije otputovao u Dohu i što spremnije dočekao nastup na turniru u Kataru.

A onda, potpuni obrt. Drugi teniser sveta je na kratko odložio reket i “promenio zanimanje”, pa se pojavio u ulozi kontrolora karata u milanskim tramvajima.

Iako je, naravno, reč o simpatičnoj šali, Siner je zaista dočekivao putnike u javnom prevozu, proveravao i očitavao njihove karte. Građani Milana ostali su zatečeni, ali i oduševljeni činjenicom da im se osmehuje jedan od najboljih sportista koje Italija trenutno ima.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku: