Slušaj vest

Tokom braka sa Bastijanom Švajnštajgerom, Ana Ivanović se uspešno posvetila i poslovnim poduhvatima, razvijajući dva biznisa, od kojih je jedan pokrenula zajedno sa svojim bratom.

Nakon devet godina zajedničkog života, brak nekadašnje srpske teniserke i proslavljenog nemačkog fudbalera i zvanično je okončan. Time je stavljena tačka na višemesečna nagađanja i spekulacije o njihovom odnosu, budući da su Ana i Bastijan dugo važili za jedan od najskladnijih sportskih parova.

Ugovor

Vest o razvodu je potvrdio Kristijan Šerc, advokat bivše teniske šampionke.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger, koji su se venčali u Veneciji u julu 2016. godine, prethodno su sastavili predbračni ugovor na čak 64 strane. Međutim, nakon stupanja u brak zadržali su odvojene bankovne račune. Ana je pre braka inkasirala oko 20 miliona evra, dok je Švajnštajger bio težak 90 miliona evra.

1/13 Vidi galeriju Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Printscreen/Instagram, Profimedia, Tviter

Doskorašnji par mora da odluči kako će podeliti zajedničku imovinu, koja prema procenama iznosi oko 110.000.000 evra, pošto su tokom braka stekli brojne nekretnine.

Ana razvila dva biznisa

Međutim, malo je poznato da Ana nije mirovala tokom braka kada je biznis u pitanju. Jednom prilikom je otkrila da je razvila dva svoja biznisa od trenutka kada je prestala da se bavi tenisom.

"Imam par poslovnih projekata. Kozmetička linija je nešto što mi je blisko srcu. To je nešto što sam ja sama kreirala, uz pomoć profesionalaca u tom polju. To je organska kozmetika. Oduvek sam volela da vodim računa o sebi na prirodan način, ali to je često bilo teško naći, da bude prirodno, da bude organsko. Htela sam da kreiram nešto što znam sto posto odakle dolazi i kakvog je kvaliteta. Imam odličan tim, želim da se to razvije", rekla je svojevremeno Ana u podkastu "Alesto" i pomenula da čak i Bastijan koristi njenu liniju!

1/9 Vidi galeriju Ana Ivanović - stan u Beogradu Foto: Instagram/anaivanovic

I dok moda i kozmetika nekako prirodno idu uz lepu bivšu srpsku teniserku, drugi biznis je pravo iznenađenje za javnost. Pogotovo imajući u vidu koliko se trudi da održava stroga pravila kada je u pitanju uticaj tehnologije na decu. Ana i Bastijan imaju trojicu sinova - Luku (7), Leona (4) i Tea (2).

Ana je zajedno sa bratom Milošem ušla u IT svet.

"Tu je i jedna kompanija, to je IT. Tehnologija je u pitanju, bazirani smo u Beogradu. Moj brat je tu, on pomaže oko toga, on je više ekspert u tom polju od mene. A tu je i par brendova sa kojima Basti i ja sarađujemo u Nemačkoj", rekla je Ana.

Bild prvi objavio informaciju o razlazu

Podsećamo, nemački mediji su sredinom aprila počeli da spekulišu da se Ana i Bastijan Švajnštajger posle devet godina braka razvode.

Usledile su nedelje u kojima se spekulisalo ko je nova devojka nekada slavnog fudbalera, a zatim je otkriveno da je u pitanju Silva Kapitanova.

1/8 Vidi galeriju Supružnici okončali emociju Foto: Frederic Kern/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia, Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia, StepanPopov/Shutterstock, Instagram/anaivanovic

Poslednjih dana u žiži su fotografije koje pokazuju razvratno ponašanje Bastijana i Silve na jednoj plaži u Grčkoj.

"Golupčići" u Grčkoj

Priču o odmoru Silve i Bastijana je objavio švajcarski "Bunte".

"Proveo je nekoliko dana sa svojom novom devojkom u luksuznom hotelu "Amanzoe" u Kranidiju u Grčkoj. Par se opuštao na suncu u hotelskom klubu, na fotografijama se Silva K. vidi u oskudnom bikiniju bakarne boje, dok je Švajnštajger u jednostavnim crnim kupaćim gaćama. Njih dvoje se potpuno bez srama ljube na plaži, intimno se mazeći na ležaljci", piše portal Bunte.

1/5 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova na plaži u Grčkoj Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

U nastavku teksta stoji:

"Za bivšu teniserku ljubavne fotografije, još uvek njenog muža, bile su jak udarac. On umesto da se malo suzdrži iz poštovanja prema majci svoje troje male dece, ponovo u javnosti pokazuje novu devojku", piše portal Bunte.

Kako je počela ljubav Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera?

Znate li kako su se smuvali i kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.

Opisao je i trenutak u kom je zaprosio Anu.

- U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. I onda sam tajno iznajmio park iz filma "Noting Hil". Znao sam da je Ana radoznala i kada smo šetali, prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da uđemo, na šta je pristala. Ušli smo, a onda sam je pitao da se uda za mene. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje.

1/12 Vidi galeriju Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: JP PARIENTE/LAURENT VU / Sipa Press / Profimedia, Ervin Monn / imago stock&people / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Otkrio je i detalje iz privatnog života - Švajni je često pokušavao da pobedi Anu u tenisu, ali nikada nije bio ni blizu uspeha.

-Kad Ana i ja igramo tenis, izlazim na teren 20 minuta ranije, radim vežbe, zagrevam se i lepim prste selotejpom da ne dobijem plihove. Onda pokrenem mašinu za loptice i udarim nekoliko puta. Zatim Ana dođe, obuje patike i meč počinje. I uvek mi da prednost 30:0. Onda kreće ludnica. S leva na desno, napred, pa nazad, to je brutalno. Uvek sam verovao da ću uspeti da je pobedim, ali to se ne dešava - rekao je Bastijan, pa za kraj zaključio:

- Izgubim sa 6:1, 6:2, a nakon meča je obavezno pitam sa koliko mogućnosti je igrala, 70, 80 odsto? Ona se nasmeje i kaže sa 30 odsto. I ono što me najviše boli: kad završimo meč, ona ode u teretanu da istrči pola sata, kako bi imala osećaj da je odradila kompletan trening, a ja sam potpuno iscrpljen i moram nešto da popijem i pojedem. Nikad još nisam osvojio set protiv nje, ali imam cilj da barem jednom uđem u taj-brejk.

Kada je otkrivena veza Bastijana i Silve?

Prvi put informacija o Bastijanu i Silvi je izašla u javnost početkom juna.

Nemački "Bild" ih je uhvatio dok šetaju na plaži u Majorki držeći se za ruke.

1/7 Vidi galeriju Silva i Bastijan Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Printskrin

Tada je otkriveno da Švajnštajgerova nova ljubav Bugarka, majka dvoje dece koja pohađaju istu školu kao Anina i njegova deca.

Ko je nova devojka Bastijana Švajnštajgera?

Očevici je opisuju kao vitku ženu sa plavom kosom, sa kojom se drži za ruke i koju već prikazuje u javnosti, a na fotkama "Bilda" se vidi kako je Bastijan u ljubavnom zanosu sa novom izabranicom.

Očekivano, kompletna javnost "razapela" je Bastijana, a komentari ispod Bildove objave na mrežama nižu se kao na traci.

- Verovatno je duplo mlađa od Ane i sa njim je zato što je inteligentan i privlačan - napisao je čitalaca Bilda.

Sledeći je bio još brutalniji:

- Sve što treba da zna ova devojka je da će da prođe kao Ana - gađala je u metu jedna čitateljka podsećajući da je Švajni prevario i Saru sa kojom je bio u vezi pre Ane Ivanović.

Bugarka ruši Bastijanov poslovni imidž

Krah braka između Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera nije poremetio samo njihove privatne živote.

Na udaru je i poslovni aspekt života dvoje nekada uspešnih sportista. Pre svega Bastijanov, zbog njegovog ponašanja poslednjih meseci.

1/4 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger i Ester Sedlaček Foto: Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

I dok se Bastijan sa novom devojkom Silvom Kapitanovom prilično razvratno ponašao na jednoj plaži u Grčkoj, deo njegovog poslovnog imidža počeo je da se ruši i preti da ima nesagledive posledice.

Modni brend Braks prevremeno je prekinuo reklamno partnerstvo sa Anom i Bastijanom kada su počele priče o njihovom razvodu. Ugovorom je prvobitno određena saradnja do 2027. godine godine, a planirana je velika kampanja za jesen/zimu 2025. Međutim, ta kampanja je otkazana, a sada će čelnici kompanije morati da se pozabave i bizarnim problemom - da uklone sa ulica zajedničke postere Ane i Bastijana.