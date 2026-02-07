Slušaj vest

Ivan Paunić je u vreme dok je igrao košarku bio ozbiljan mamac za devojke, a u nekadašnjeg srpskog reprezentativca bila je zaljubljena Ana Ivanović.

Ivan Paunić i Ana Ivanović uplovili su u emotivnu vezu 2013. godine, u vreme kada je on bio košarkaš španske Fuenlabrade. Srpkinja koja je osvojila grend slem titulu 2007. na Rolan Garosu u to vreme se preselila kod košarkaša, gde su uživali u ljubavi. Ana je Ivana bodrila sa tribina, bila redovna na svim utakmicama, a on je pružao najbolje partije u karijeri.

Romansa u Španiji

Mediji su nekako saznali za golupčiće u Španiji i njihovu romansu. Ana Ivanović nije želela da daje bilo kakve izjave, međutim Ivan Paunić bio je srećan, pa je znao da se poveri novinarima. Tako je posle pobede Fuenlabrade nad Bilbaom izjavio:

- Veoma sam srećan zbog velike pobede i mog pobedonosnog koša, koji posvećujem Ani. Mnogo mi je značila njena podrška! Ne volim da previše pričam u javnosti o svom privatnom život i zahvalan sam medijima što cene moju privatnost. Mislim da je dovoljno samo da kažem da je tačno da smo Ana i ja u ljubavi i da nam je prelepo. Uživamo, podržavamo se međusobno i to je dovoljno za sada.

Prema određenim informacijama roditelji Ane Ivanović nisu odobravali ovu vezu, jer su bili zabrinuti za njenu dalju tenisku karijeru. Želeli su da se ona posveti treninzima i počne ponovo da razmišlja o tenisu. Njena majka Dragana ubrzo je počela da je prati na turnirima, a kad ona nije mogla da bude sa njom, tu su bili otac Miroslav i brat Miloš.

Posle samo tri meseca ljubavi, Ana Ivanović odlučila je da raskine vezu sa Ivanom Paunićem. On je bio iznenađen, kada ga je ona posle ručka sa roditeljima nazvala i rekla - Ovo je kraj!

- Jedna veza je uništena. Ana i ja nismo više zajedno. A sve zbog medija - rekao je tada Ivan Paunić.

Paunić sreću pronašao sa misicom

Međutim, Ivan Paunić sreću je kasnije pronašao sa bivšim misicom Srbije Milicom Jelić. Njih dvoje su jedno vreme živeli zajedno, a onda su se odlučili na brak u proleće 2016. godine. Venčali su se u Španiji u užem krugu prijatelja i kumova. Posle tri godine, u Beogradu su napravili veliku srpsku svadbu, ujedno i crkveno venčanje u Hramu Svetog Save.

Ana Ivanović je pored Ivana Paunića, bila u vezi i sa španskim teniserom Fernandom Verdaskom, golferom Adamom Skotom, i teniserom, danas biznismenom Markom Stilitanom. Na kraju se skrasila pored nemačkog fudbalera Bastijana Švajnštajgera, koji je pre nego što je bio upoznao fatalnu Srpkinju bio veren i pred brakom sa manekenkom Sarom Brandner. Ipak, njen brak nije potrajao, a tačku na njega stavili su prošle godine.

Jeziva ispovest

Podsetimo, Ivan Paunić je dospeo u centar pažnje srpske javnosti kada se, gostujući u podkastu "Jao Mile" dotakao pakla kroz koji je prošao sa jezivom povredom noge.

- Pjer Henri! On me kolenom na treningu zakači. Igrali smo nešto "5 na 5". I pukla mi ta "patella tendon" ispod čašice i tu je krenuo sunovrat. Padam na parket, ono pogledam nogu, a čašica mi bukvalno stoji na sredini butine. Rupa ovde... I odjednom kreće hladan znoj - rekao je u podkastu "Jao Mile" Ivan Paunić, pa nastavio:

- U sekundi ti prolazi sve, jer znaš... Nikad nisam imao nijednu povredu, nikad bandažu nisam nosio. Nikad zglob nisam izvrnuo tokom karijere. Odjednom se vraća film, priče igrača koji su imali prednje ukrštene, momcima kojima su pucale Ahilove tetive i čuda... I sruši ti se ceo svet bukvalno, jer znaš da si van terena bukvalno godinu dana.

Crne misli prolazile su tada kroz glavu srpskom košarkašu.

- Šta će biti posle? Kako će biti? Da li ćeš se vratiti? Da li nećeš? Operacija posle pet, šest dana. Tokom operacije verovatno je bila uneta ta bakterija. Kad sam došao posle sedam dana na kontrolu, on (lekar op.a.) mi je rekao imaš temperaturu, ali to je normalno. Kao, otvarali smo ti koleno. To je meni bilo čudno u tom trenutku.

Posle operacije oporavak nije išao kako treba, što nije previše brinulo turske lekare.

- U redu je da imaš temperaturu, dan, dva... Da ti svaki dan bude sve bolje i bolje. Meni je bukvalno bilo sve gore i gore. Šta da radim više u Bursi tamo? Kraj sezone za 20 dana. Mene očekuje godinu dana pauze. Istekao mi je ugovor. Ja rekoh, jel mogu ja za Srbiju da idem? Kaže može. Stavio mi je longetu, zavoje, čuda... I kao, obaveštavaj me.

I tada nastaje težak period u životu Ivana Paunića, umesto oporavka, usledile su besane noći.

- Nisam smeo te dve, tri nedelje da radim nikakve terapije. I ja vidim, svaki dan, sve veća i veća temperatura, 37,5, 37,7, 38, 38,2. Šaljem doktoru bukvalno svaka dva dana poruke. Doktore, juče sam imao visoke temperature. On odgovara da je to normalno, imao si veliku operaciju. I sad, šta ti da znaš? Nikada povredu nisam imao... Ja sam ono, slepo verovao doktoru.

I onda Ivan Paunić shvata da tu nešto ipak nije u redu.

- Kod kuće sam gledao neki film. I ono, bukvalno gorim. Temperatura 39, više ne znam šta da radim. Pošto se vidi taj deo zavoja, vidim da se na njemu pojavio, kao žuti krug. I meni tu panika! Znaš da je gnoj! Da nije dobro. I odmah sam aktivirao doktora iz reprezentacije. Kaže, dođi u Atlas da te vidimo. Ja tamo, doktori se hvataju za glavu.

I tada počinje borba za život, iako dotad Ivan Paunić nije bio svestan da je toliko brzo smrti.

- Kažu doktori, ovo je već sepsa. Kao, da molimo Boga, da nije uhvatilo kost. Ili da ne uđe u krv. Ako je uhvatilo kost, sečemo nogu! Ako uđe u krv, ti si mrtav u roku od 24 sata! Dolaziš u situaciju da ti neko to priča. I to je bilo u 11.00 sati. Operacija je već zakazana za 13.00, 13.30 sati i ja ono... Daj Bože samo da se probudim!

Posle operacije Ivan Paunić prolazi kroz neverovatnu dramu.

- Ja se budim, otvaram oči, vidim doktora. Prvo pitanje, doktore, jel imam nogu? Jer mi je objasnio, da to ako dođe do kostiju... Tom delu iznad kosti... Mora da se seče noga. I tu doktor kaže. Zapiši današnji dan. Da ga slaviš, više nego rođendan! Kaže, na milimetar je bilo. Da si došao uveče, odsekli bismo ti nogu! A, sutradan da si došao, to bi ušlo u krv i ćao - objasnio je svoju životnu dramu Ivan Paunić.

Ivan Paunić (38) karijeru je počeo u Partizanu, a bio je član Mege, Mornara, Vojvodine, belgijskog Ostendea, grčkog Arisa, ruskih Nižnjeg i Lokomotive, italijanskog Virtusa, ukrajinskog Azovmaša, španskih Lagun Ara, Fuenlabrade, kazahstanske Astane, podgoričke Budućnosti, turskog Tofaša, iranskog Hemidora. Sa srpskom reprezentacijom ima srebro sa Evropskog prvenstva 2009. godine, te zlato sa EP za mlade iz 2007. godine.

