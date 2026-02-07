Slušaj vest

Analiza proslavljenog teniskog stručnjaka Patrika Muratoglua izazvala je neviđenu buru u teniskoj javnosti.

Bivši trener Serene Vilijams smatra da su Janik Siner i Karlos Alkaraz daleko bolji od "velike trojke".

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković u 38. godini života igrao je veliko finale Australijan opena. Dvostrukog šampiona Janika Sinera savladao je u polufinalu posle prekoreta u pet setova, a onda je u svom 11. finalu na Ozi openu poražen od prvog reketa sveta Karlosa Alkaraza.

Novak Đoković slavi pobedu nad Sinerom

Oborio je sve moguće rekorde, osvojio čak 24 Grend slem trofeja, pokazao da i u 38. godini života može da se nosi sa momcima koji u poslednje dve sezone dominiraju na ATP turu - međutim, ni to nije dovoljno da Muratoglu prizna da je Novak najbolji ikada.

U svojoj analizi ovogodišnjeg Australijan opena istakao je da je Siner daleko bolji teniser od Novaka.

"Za one koji misle da Đokovićeva pobeda nad Sinerom u polufinalu Australijan opena znači da 'velika trojka' igra bolji tenis od Alkaraza i Sinera - to je vrlo kratkovid pregled stanja stvari. Dozvolite da objasnim", započeo je Muratoglu na TikTok nalogu.

"Pre svega, uzimate jedan meč i od njega ste izveli zaključak. Samo se setite da je Siner dobio prethodnih pet međusobnih mečeva protiv Novaka. Jedan meč me neće naterati da promenim mišljenje o onome što gledam poslednje dve ili tri godine. Janik se brže kreće, jače udara, ranije uzima lopticu i bolje servira od Novaka."

Jednu stvar je ipak priznao - da je Novak mentalno najjači teniser u istoriji.

"Siner je tokom celog meča osvojio 12 poena više od Novaka, ali je izgubio jer je Novak osvajao one najveće, one koji su najviše značili. Novak nije bolji teniser od Sinera, ali je najveći takmičar u istoriji i bio je bolji od Janika Sinera u tom meču", zaključio je Muratoglu.

Zbog svoje analize Muratoglu je ekspresno postao predmet podsmeha u teniskoj javnosti.

Čak je i Rafael Nadal, koji retko komentariše aktuelna dešavanja, morao da reaguje na nebuloze koje je izneo poznati trener.

Španac je ispod analize Muratoglua ostavio komentar sa smajlijima koji plaču od smeha.

Nedugo nakon toga oglasio se i Novakov bivši trener Boris Beker.

Podelio je komentar Nadala i poručio Patriku:

"Izgleda da samo ti tako misliš".