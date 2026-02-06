Slušaj vest

Švajcarski teniser Sten Vavrinka istakao je da je jednu od najvažnijih lekcija u karijeri izvukao upravo iz poraza na Australijan openu 2013. godine.

U epskom meču osmine finala, posle pet setova i velike borbe, Vavrinka je tada morao da pruži ruku Novaku Đokoviću, koji je slavio rezultatom 3:2.

Sten Vavrinka i Novak Đoković Foto: Javier Rojas/Pi / Zuma Press / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, SEBASTIEN BOZON / AFP / Profimedia

Ipak, taj neuspeh bio je prekretnica u karijeri Švajcarca, koji se već naredne sezone revanširao srpskom asu i na tom putu stigao do titule u Melburnu.

"Porazi vam pomažu da napredujete i pokušate da dostignete viši nivo, kada uspete da pronađete nešto pozitivno u njima", rekao je Vavrinka i dodao:

"Za mene, poraz koji mi je ostao u urezan u sećanje i koji mi je mnogo pomogao u budućnosti jeste osmina finala Australijan opena 2013. kada sam izgubio sa 12:10 u petom setu".

Vavrinka je tokom karijere osvojio tri Grend slem trofeja, dok u međusobnim duelima sa Đokovićem ima negativan skor – šest pobeda i 21 poraz.