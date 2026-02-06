Direktor turnira u Roterdamu osvrnuo se na izostanak Karlosa Alkaraza ove godine.
KARLOS ALKARAZ NE DOLAZI U ROTERDAM! Direktor turnira: Očekivao sam to...
Karlos Alkaraz je otkazao nastup na ovom turniru iz serije 500, koji je na programu naredne sedmice.
Karlitos je trebalo da brani titulu, ali je odlučio da odmori posle osvajanja Australijan opena.
"Kada sam ga video sa grčevima protiv Zvereva, već sam bio zabrinut. Onda sam saznao da je stigao do finala i znao sam da će biti teško. Njegov agent mi je pisao u ponedeljak ujutru, ali to nije bilo iznenađenje. Očekivao sam to", rekao je Rihard Krajiček.
Alkarazov sledeći turnir biće Doha od 16. do 21. februara.
Karlos Alkaraz na Australijan openu 2025/26 Foto: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia, Printscreen
