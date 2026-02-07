Slušaj vest

Dejvis kup reprezentacija Srbije otišla je u oslabljenom sastavu u Čile na meč prvog kola, a sve je za naše momke krenulo još gore od očekivanog.

Dušan Lajović doživeo je poraz posle drame od Tomasa Barijosa sa 7:5, 7:6 (9:7), a nakon meča hitno je završio u bolnici sa kontuzijom glave i posekotinom usne. Razlog zbog kog je Lajović završio u bolnici je neverovatan - na putu ka svlačionici udario je u stakleni panel i lekari su morali da reaguju.

Ovu vest preneo je Clay tennis, jedan od najuticajnijih teniskih portala u Južnoj Americi, a kako pomenuti izvor navodi, Lajović nije gubio svest, ali je stanje bilo zabrinjavajuće, te je moguće da je polomio i zub.

Nije bilo idealno ni na samom terenu za Ducija. Meč protiv Bariosa obeležili su incidenti u publici i Lajović je u jednom trenutku ušao u raspravu sa navijačima koji su ga vređali.

- Bilo je teško igrati ovde, gde smo znali da nećemo imati fer-plej, ali to je Dejvis kup i ne mislim da je to odlučilo meč. Očigledno smo bili spremni na provokacije. Većina ljudi je došla da uživa u tenisu, ali bilo je pojedinaca na tribinama koji su bili puni nepoštovanja... Jedan tip mi je govorio: "Loš si, loš si." Nema potrebe razgovarati sa igračima. To nije nešto što želite da čujete dok se takmičite - rekao je Dušan Lajović posle meča.

Barios je sa druge strane hvalio našeg tenisera.

- Dušan je pravi gospodin, dobra osoba. Svima nam smeta kada pokušaju da vas ometu neposredno pre drugog servisa. Čileanska publika se veoma unese u mečeve Dejvis kupa; to je nešto što je on verovatno osetio. Ali generalno ne mislim da su ljudi bili puni nepoštovanja - istakao je on.

Što se samog meča tiče, reprezentacija Srbije nalazi se u velikim problemima pošto je posle Lajovića poraz doživeo i mladi Ognjen Milić od kog je bolji bio Alehandro Tabilo sa 2:1 u setovima (6:7, 6:2, 6:4), te Čileanci sada vode sa 2:0 u pobedama.

