Đoković je bio prisutan na svečanoj ceremoniji na stadionu San Siro u društvu supruge Jelena i dece Stefana i Tare.

Nakon otvaranja Zimskih olimpijskih igara, novinar lista "Korijere dela Sera" je iskoristio priliku da najboljem teniseru svih vremena postavi nekoliko pitanja.

"Prelep spektakl, kao i uvek. Uvek je lepo biti u Italiji. Očigledno je da je Italija zemlja sporta. Očekivali smo spektakl i to smo i videli. Meni je ovo bio prvi put na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara i bila je to velika emocija. Veoma sam srećan što sam ovo iskustvo doživeo sa svojom porodicom", poručio je Novak Đoković na tečnom italijanskom jeziku o ceremoniji.

Skoro pa bojažljivo je novinar upitao o Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

"Daleko je, da. U ovom periodu mog života i karijere je daleko, ali očigledno je da imam želju da stignem do tamo".

Upitan je Novak i za komentar o borbi sa mlađim teniserima.

"Da, mora se. U svakom slučaju, čovek mora da razmišlja o sebi kao o mladoj osobi", rekao je srpski teniser.

