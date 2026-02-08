ĐOKOVIĆ NA TEČNOM ITALIJANSKOM JEZIKU REKAO ONO ŠTO CEO SVET ZANIMA! Novinar uhvatio Novaka ispred San Sira, evo šta je Srbin otkrio
Đoković je bio prisutan na svečanoj ceremoniji na stadionu San Siro u društvu supruge Jelena i dece Stefana i Tare.
Nakon otvaranja Zimskih olimpijskih igara, novinar lista "Korijere dela Sera" je iskoristio priliku da najboljem teniseru svih vremena postavi nekoliko pitanja.
"Prelep spektakl, kao i uvek. Uvek je lepo biti u Italiji. Očigledno je da je Italija zemlja sporta. Očekivali smo spektakl i to smo i videli. Meni je ovo bio prvi put na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara i bila je to velika emocija. Veoma sam srećan što sam ovo iskustvo doživeo sa svojom porodicom", poručio je Novak Đoković na tečnom italijanskom jeziku o ceremoniji.
Skoro pa bojažljivo je novinar upitao o Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.
"Daleko je, da. U ovom periodu mog života i karijere je daleko, ali očigledno je da imam želju da stignem do tamo".
Upitan je Novak i za komentar o borbi sa mlađim teniserima.
"Da, mora se. U svakom slučaju, čovek mora da razmišlja o sebi kao o mladoj osobi", rekao je srpski teniser.
Bonus video: