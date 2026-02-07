- Tokom meča Ognjena Milića, u toku 3. seta, Dušan Lajović je otišao u svlačionicu da donese energetski gel kako bi bila ukazana pomoć saigraču zbog grčeva. U želji da se što pre vrati na teren, u tunelu između svlačionica i terena je pokušao da izbegne linijske sudije i skupljače lopti, zbog čega je udario u staklena vrata. Po protokolima Dejvis kupa, ukazana mu je pomoć na licu mesta i odmah je prebačen u bolnicu na detaljne preglede. Prvi pregledi nagoveštavaju da Dušan nije teže povređen, ali detaljnije analize uslediće tokom jutra u Čileu, kada će naš lekarski tim da sprovede nove testove. Trenutno je pod znakom pitanje dalje učešće Dušana Lajovića u meču protiv Čilea - stoji u saopštenju TSS.