DRAMA! LAJOVIĆ UDARIO U STAKLENA VRATA, PREBACILI GA ODMAH U BOLNICU... TSS se oglasio i otkrio šta se dešava sa srpskim teniserom - vesti nisu baš najbolje!
Dejvis kup reprezentacija Srbije otišla je u oslabljenom sastavu u Čile na meč prvog kola, a sve je za naše momke krenulo još gore od očekivanog.
Dušan Lajović doživeo je poraz posle drame od Tomasa Barijosa sa 7:5, 7:6 (9:7), a nakon meča hitno je završio u bolnici sa kontuzijom glave i posekotinom usne.
Razlog zbog kog je Lajović završio u bolnici je neverovatan, na putu ka svlačionici udario je u stakleni panel i lekari su morali da reaguju.
Teniski savez Srbije se tim povodom oglasio saopštenjem i otkrio da Lajović nije teže povređen, ali je njegovo dalje učešće u meču protiv Čilea pod znakom pitanja.
- Tokom meča Ognjena Milića, u toku 3. seta, Dušan Lajović je otišao u svlačionicu da donese energetski gel kako bi bila ukazana pomoć saigraču zbog grčeva. U želji da se što pre vrati na teren, u tunelu između svlačionica i terena je pokušao da izbegne linijske sudije i skupljače lopti, zbog čega je udario u staklena vrata. Po protokolima Dejvis kupa, ukazana mu je pomoć na licu mesta i odmah je prebačen u bolnicu na detaljne preglede. Prvi pregledi nagoveštavaju da Dušan nije teže povređen, ali detaljnije analize uslediće tokom jutra u Čileu, kada će naš lekarski tim da sprovede nove testove. Trenutno je pod znakom pitanje dalje učešće Dušana Lajovića u meču protiv Čilea - stoji u saopštenju TSS.