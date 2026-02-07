Muška teniska reprezentacija Srbije gubi 0:2 od selekcije Čilea u prvom kolu kvalifikacija za završni turnir Dejvis kupa, pošto je noćas u Santijagu izgubila u prva dva singl meča tog duela.
Tenis
OVO NE VALJA, SRBIJA NA IVICI PONORA! Ognjen Milić izgubio od Tabila, Čile ima 2 meč lopte u Dejvis kupu! Sada nam je potrebno čudo...
Slušaj vest
Dušan Lajović je u prvom meču izgubio od Tomasa Barijosa Vere posle dva seta, 5:7, 6:7, dok je Ognjen Milić u drugom meču poražen od Alehandra Tabila posle tri seta, 7:6, 2:6, 4:6.
Selekciji Čilea je potrebna još jedna pobeda kako bi prošla u drugo kolo kvalifikacija, a prvu šansu za to će imati danas od 22 časa, kad je na programu dubl meč između srpskog para Mateja Sabanova i Ivana Sabanova i čileanskog dubla Nikolasa Žarija i Alehandra Tabila.
Dejvis kup, Srbija - Turska Foto: VBKS
Vidi galeriju
Pobednik duela između reprezentacija Srbije i Čilea će u drugom kolu kvalifikacija igrati protiv selekcije Španije.
Završni turnir Dejvis kupa biće održan u novembru u Bolonji.
Reaguj
Komentariši