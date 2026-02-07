Slušaj vest

Dušan Lajović je u prvom meču izgubio od Tomasa Barijosa Vere posle dva seta, 5:7, 6:7, dok je Ognjen Milić u drugom meču poražen od Alehandra Tabila posle tri seta, 7:6, 2:6, 4:6.

Selekciji Čilea je potrebna još jedna pobeda kako bi prošla u drugo kolo kvalifikacija, a prvu šansu za to će imati danas od 22 časa, kad je na programu dubl meč između srpskog para Mateja Sabanova i Ivana Sabanova i čileanskog dubla Nikolasa Žarija i Alehandra Tabila.

Dejvis kup, Srbija - Turska Foto: VBKS

Pobednik duela između reprezentacija Srbije i Čilea će u drugom kolu kvalifikacija igrati protiv selekcije Španije.

Završni turnir Dejvis kupa biće održan u novembru u Bolonji.

Ne propustiteTenisČUVENI SRBIN PROŠAO KROZ PAKAO U ČILEU! Hitno završio u bolnici - doživeo kontuziju glave, posekotinu usne... Razlog je neverovatan!
aaaa.jpg
TenisDEJVIS KUP REPREZENTACIJA DOPUTOVALA U ČILE: Dušan Lajović predvodi srpski tim
LAJOVIC-MOLCAN_28.jpg
TenisODRŽAN ŽREB ZA MEČ SA TURCIMA: Troicki napravio promenu u poslednjem trenutku, selektor Turske pomenuo svog velikog prijatelja Ergina Atamana!
Dejvis kup, Srbija - Turska
TenisĐOKOVIĆ NE IGRA ZA SRBIJU! Viktor Troicki presekao: Nema Novaka u reprezentaciji, evo i zbog čega!
Novak Đoković i Viktor Troicki