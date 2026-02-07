Dušan Lajović je u prvom meču izgubio od Tomasa Barijosa Vere posle dva seta, 5:7, 6:7, dok je Ognjen Milić u drugom meču poražen od Alehandra Tabila posle tri seta, 7:6, 2:6, 4:6.

Selekciji Čilea je potrebna još jedna pobeda kako bi prošla u drugo kolo kvalifikacija, a prvu šansu za to će imati danas od 22 časa, kad je na programu dubl meč između srpskog para Mateja Sabanova i Ivana Sabanova i čileanskog dubla Nikolasa Žarija i Alehandra Tabila.